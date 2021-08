C-LM asumirá lo que dictamine el TS tras recurrir la decisión del TSJCM de rechazar hacer test periódicos en residencias

Así lo ha indicado a preguntas de los medios en una rueda de prensa la viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales, Guadalupe Martín, quien ha asegurado sentirse "frustrada" cuando se intenta hacer las cosas "lo mejor posible" para eliminar todos los riesgos que se pueden plantear en los centros de mayores.

Ha confirmado que este jueves se presentó el recurso. "Tenemos que poner todos los medios a nuestro alcance para que los riesgos sean lo menores posibles. Ese es nuestro empeño y en eso se va a centrar nuestro trabajo", ha dicho.

"Los trabajadores y las vistas -a las residencias- tienen su vida y ello no deja de ser un foco de riesgo. No estamos exentos de contagiarnos y no queda más remedio que restringir un poco las visitas", ha señalado, para agregar que es algo que "sentimos todos".

Según ha argumentado, la Consejería de Bienestar Social tiene que planificar que no haya riesgo de contagio y fue por ello por lo que se propuso hacer test de forma periódica en las residencias, que es lo que ha rechazado el TSJCM y por lo que la Junta ha recurrido al Supremo.

Ha apuntado Martín que esta medida se ha llevado a cabo en otras comunidades y entiende que se tiene que aplicar de la forma "más uniforme posible" en todos los territorios. "Asumiremos lo que nos diga el Supremo pero nuestro empeño siempre va estar centrado en proteger y defender la vulnerabilidad de los residentes", ha concluido.