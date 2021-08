El dolor de Isa Pantoja por la guerra entre su madre y Kiko Rivera: "¿Qué madre se olvida de su hijo?"

Isa Pantoja ya es una más entre los platós Mediaset, ya sea como colaboradora o concursante de sus realities. Por ello, la prensa rosa le sigue preguntando por los últimos enfrentamientos en su familia. En concreto, sobre la guerra abierta que mantiene su hermano, Kiko Rivera, con su madre, Isabel Pantoja.

Una guerra interna de la que ahora ha querido hablar en exclusiva con la revista Lecturas, a quien ha confesado que, a pesar de todo, ella se encuentra tranquila ante la situación.

Pero no puede dejar pasar el dolor que siente al ver como su familia se ha enfrentado y que ello haya afectado tanto a su hijo, Albertito, como al resto de sus sobrinos.

En la misma entrevista la hermana de Kiko Rivera ha detallado un momento que fue crucial en estos últimos meses de enfrentamientos, el día que la cantante tuvo que ir al juzgado a declarar como testigo en el juicio de su hijo contra Agustín.

"La vi mal físicamente. Ella siempre intenta mantener su semblante. A veces, me pongo a pensar en lo que debe estar pensando. Si me preguntaran en qué mente me gustaría estar, diría que en la de ella, saber qué piensa...", ha empatizado la joven mientras rememoraba ese día.

También se ha sincerado sobre su hermano y ha afirmado que llega a entenderle pese a que no le gustan ciertas decisiones que ha llegado a tomar el DJ: "Hablando con él le dije que si es como lo cuenta, pues sí, tiene razón. Lo que pasa es que a mí no me gustó lo de citarla en el juzgado, aunque iba como testigo".

"Mi madre no ha dado ningún tipo de explicación y, a falta de eso, ¿a quién entiendo? Pues a mi hermano. Y lo que le ha puesto a mi tío, por lo que él me ha contado, pues claro que tiene razón", ha puntualizado Isa a favor de Kiko.

Una guerra que sigue abierta y que Isa sigue sin poder creer lo que ha pasado, además de no entender como su madre ha podido darle la espalda a su hijo: "Qué madre se olvida de su hijo".