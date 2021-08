Un terremoto de magnitud 7.1 sacude Filipinas

#TsunamiPH



ADVISORY: NO TSUNAMI THREAT TO THE PHILIPPINES



Tsunami Information No.1

Date and Time: 12 Aug 2021 - 01:46 AM

Magnitude = 7.3

Depth = 069 kilometers

Location = 06.46°N, 126.65°E - Offshore of Davao Oriental