La chocante petición de los paparazzi a Nuria Roca y Juan del Val en la playa: "Necesitamos una foto en bikini"

Nuria Roca está teniendo un verano muy ajetreado, pues no solo está presentando el nuevo programa de Antena 3 Family Feud, sino que también está inmersa en una gira de teatro y preparando el rodaje de un nuevo proyecto. Eso sí, por suerte, ha conseguido unos días para disfrutar de la playa con sus hijos y su marido, Juan del Val.

El conocido matrimonio colaborador de El Hormiguero han viajado hasta Cádiz para relajarse unos días, donde se ha encontrado con numerosos paparazzi intentando conseguir la mejor foto robada de la presentadora.

Así mismo lo ha contado Juan del Val en su cuenta de Instagram, extrañado por la petición que uno de los fotógrafos le hizo a la pareja. "Nos ponemos en una sombrilla, Nuria no toma el sol este año por un rodaje en el que no puede salir morena", ha comenzado explicando en una publicación con una fotografía de Roca totalmente cubierta.

"Después de un par de horas bajo la sombrilla y con pareo se acerca un paparazzi, en representación de otros, muy educado", ha continuado. "Nos dice lo siguiente: 'A ti te tenemos fotografiado, pero necesitamos la foto de Nuria en bikini. Si te quitas el pareo, hacemos la foto y os dejamos en paz”, ha añadido.

Sin duda una petición honesta pero inusual a la que, según cuenta su marido, Nuria Roca aceptó. "El primer impulso es enfadarse, pero en mi opinión lo mejor es asumirlo. ¿Tengo razón?", le preguntaba a sus seguidores: "¿Se habrán ido realmente? ¿Asumimos lo inasumible? ¿Qué opináis?".

Una de las preguntas sí tenía solución, pues el madrileño ha vuelto a una publicar una foto borrosa dónde se puede apreciar como los paparazzi no se habían ido. Al menos quedaban dos más, situados sin ocultarse en mitad de la playa.

"¡Ahí siguen! Ni me enfado ni me dejo de enfadar… En realidad, (al margen de la incomodidad) me da un poco igual", ha confesado el escritor para concluir con su inusual historia.