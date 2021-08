Ferri insiste en que la infrafinanciación "desangra a los valencianos" y exige "una solución ya"

Así se ha referido Ferri a los datos de la liquidación del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común correspondiente 2019 realizado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) que sitúa a la autonomía valenciana a la cola en recursos por habitante, con una reducción del 0,1 respecto a 2018, ha indicado Compromís en un comunicado.

Para Ferri, "que la infrafinanciación valenciana que reflejan esos datos no nos venga de nueva no lo hace menos grave". "No podemos dejar de denunciar lo escandaloso de una situación que nos hace repetir un año más como el territorio peor financiado del Estado con 7,2 puntos por debajo de la media", ha señalado.

"No queremos ser más que nadie, pero tampoco queremos ser menos, exigimos un trato justo por parte del gobierno central. De nuestra financiación dependen los servicios básicos que la Generalitat ofrece a la ciudadanía, por eso la infrafinanciación que padecemos desde hace décadas desangra a los valencianos y valencianas".

Para el portavoz de Compromís en el parlamento valenciano, el gobierno de Pedro Sánchez "debe cumplir lo firmado en el acuerdo de investidura con Compromís y con la resolución aprobada por el Congreso que les insta a presentar una propuesta de reforma del sistema de financiación antes de que acabe el año".

"No caben más dilaciones ni excusas, se tiene que poner encima de la mesa un nuevo modelo de financiación que acabe de una vez por todas con la discriminación que sufrimos los valencianos y valencianas", ha concluido Ferri.