La productora Wanda-Halcyon Television apuesta por estudios valencianos para rodar dos producciones

Así, los estudios valencianos acogerán durante dos meses la filmación de 'Mobking. The War of the Godfather's' y 'Smoking Gun A Murder Mystery'. Para el primero, se transformarán en un casino de Miami para The Mobking, que para la segunda producción se convertirán en oficina del FBI, han adelantado responsables de estos proyectos a Europa Press.

La productora ha cerrado los acuerdos de grabación en Valencia después de varios meses evaluando localizaciones y estudios. El interés se ha despertado por "su desarrollo, paisajes y profesionales locales", explican las mismas fuentes, que recalcan que "esto no es solo un proyecto de dos series, sino una firme apuesta de esta productora internacional en centrar sus operaciones en puntos de España, aun siendo producciones internacionales que se ruedan en diferentes partes del mundo como Inglaterra, Estados Unidos o Canadá entre otros".

En esta línea, subrayan que razones como el clima, comodidades, medios de comunicación, tasas y "la apertura a este tipo de proyectos internacionales ha puesto a Valencia en el punto de mira de grandes productores y empresas de entretenimiento".

'MobKing' sigue los pasos de White -interpretada por el actor y creador de contenido Ciro Dapagio-, quien sale de la cárcel con la determinación de vivir dentro de la legalidad. Se convierte en el propietario de un club para caballeros y en socio de un casino, pero pronto se verá tentado por el dinero fácil conseguido a través de negocios ilícitos

Galardonada con el premio a mejor serie online en el Widescreen Festival, certamen que también reconoció a Dapagio en la categoría de mejor actor principal, 'MobKing' ('Rey de la mafia') afronta una nueva etapa.

Por su parte, 'Smoking Gun' se centra en la investigación ficticia del FBI de un asesinato de derechos civiles en Los Ángeles durante la turbulencia de la década de las 80. El caso lleva al protagonista, un agente especial del FBI cansado del mundo, a los contras nicaragüenses y al santuario interno de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y su conexión con el narcotráfico en Los Ángeles.

Wanda Halcyon Television fue fundada originalmente por Pat Andrew, Sutish Sharma, Scottie Frank y Prometheus Venture Capital y el capital social de los fundadores fue comprado por Un Nouveau Jour hace varios meses.

La empresa ha dado a conocer también hoy, junto al acuerdo con Pasarela Studios en Valencia, que filmará en Estudio Figurarte de Molina, Málaga.

RODAJES A PARTIR DE SEPTIEMBRE

La gerente de Wanda-Halcyon Television, Susan Handler, destaca, en un comunicado, su "ilusión por comenzar a rodar varias producciones en septiembre, como 'Marked-The Unforgiven', 'MobKing-War of the Godfathers' y 'Smoking Gun-A Murder Mystery'".

Wanda-Halcyon está grabando actualmente 'Operating Naked-A Black Bag Job' en Canadá y está filmando dos reality shows de televisión en Estados Unidos.

Handler declara también que la empresa abrirá una oficina de producción en Málaga y esperan alquilar un estudio en Almería en septiembre para cubrir las necesidades de una producción incipiente.

Desde Wanda Halcyon aseveran que ha estado contratando "activamente" a algunos de los principales ejecutivos de entretenimiento en España para completar el equipo de gestión y ha contratado a "más de 100 empleados durante los últimos dos meses".