Revilla entrega a Pujayo el premio 'Pueblo de Cantabria' invitando a recuperar el orgullo de vivir en los pueblos

Para Revilla, "no se pueden perder las raíces" y "no merecen la pena aquellos que reniegan" de ellas, porque es "como perder el carné de identidad". Además, apuesta por dotar a los pueblos de infraestructuras para combatir la despoblación, porque "la gente no se iría si tuviese cerca una escuela, una carretera, un consultorio médico, banda ancha,...".

A juicio del presidente algo "positivo" que ha dejado el Covid es que se ha puesto en valor la labor del sector primario y las ventajas de los núcleos rurales frente a las grandes ciudades donde viven "hacinados" seis millones de habitantes.

Y es que vivir en estos lugares como Pujayo, que ha recibido el galardón de 2020, que conlleva una dotación económica de 130.000 euros, supone "calidad de vida" y es "un privilegio, un National Geographic en directo" gracias a la actuaciones tanto de las Administraciones, que han hecho mejoras como la de la carretera de acceso al pueblo, como de los vecinos, a quienes el jefe del Ejecutivo ha dado la enhorabuena por el cuidado de sus viviendas.

El presidente ha entregado el premio en un acto en el que han participado también el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo; José Luis Gochicoa, la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández; el alcalde del municipio, Agustín Mantecón; y el presidente de la Junta Vecinal, José María Collantes, entre otros.

En línea con el presidente, el consejero de Obras Públicas ha destacado que Pujayo ha sido 'pueblo de Cantabria' porque es un pueblo "de los de toda la vida", en el que "merece la vida vivir" y donde "la gente se encuentra a gusto".

Además, ha mantenido sus tradiciones a la vez que ha ido "embelleciendo de forma permanente" con algunas mejoras que también han facilitado que esté más habitado, ha explicado Gochicoa, destacando que se trata de un lugar "un poco alejado del valle" y "desconocido" para muchos, pero al que cuando llegas es "todo un descubrimiento".

"Es fundamental pertenecer a un pueblo, mantener la identidad de donde somos", ha sentenciado el titular de Obras Públicas, que espera que el reconocimiento sirva para seguir mejorando Pujayo y a la vez "manteniendo la esencia".

Por último, el alcalde ha mostrado su "orgullo" por lograr un galardón que parecía "un sueño" cuando se presentó la candidatura y que se ha recibido coincidiendo con la celebración de las fiestas de San Lorenzo en Pujayo.

Según ha indicado, la dotación del premio se ha utilizado para mejorar zonas degradadas, dentro de un proyecto que "se ha hecho desde el corazón de los vecinos".

Durante el acto, celebrado en el pueblo, se ha proyectado un vídeo ilustrativo de los méritos acreditados por Pujayo para recibir el reconocimiento y Revilla ha descubierto una placa conmemorativa y ha realizado un recorrido por el pueblo para comprobar esas mejoras realizadas con los 130.000 euros del premio.

Pujayo se impuso en la convocatoria del pasado año a las localidades de Aja (Soba) y Cicera (Peñarrubia), que consiguieron el primer y segundo accésit, respectivamente, dotado con 10.000 euros cada uno de ellos.

Este pequeño núcleo de menos de 100 habitantes se suma a Novales (Alfoz de Lloredo), Caviedes (Valdáliga), Puente Viesgo, Mazcuerras, Udalla (Ampuero), Tudes (Vega de Liébana), Barcenaciones (Reocín), Villaescusa del Bardal (Campoo de Enmedio), Cosío (Rionansa), Mogrovejo (Camaleño), Eslés de Cayón (Santa María e Cayón) y Barriopalacio (Anievas) en el listado de premiados como Pueblos de Cantabria.

En la edición de 2021 el galardón ha recaído en Riocorvo (Cartes).