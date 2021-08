El mar, protagonista de la nueva exposición de la Casa Museo de Mijas

En total son 39 obras pintadas al óleo o con carboncillo. A través de diferentes técnicas, la artista lleva con cada cuadro a un lugar diferente y a través de su realismo se puede hasta percibir ese olor a mar, "parece que hasta podemos tocar esas caracolas", según la edil de Cultura, Verónica Ensberg.

La muestra está dividida en cuatro series, las marinas, las más representativas del estilo de Paneque; pixeles, compuesta por dos obras donde se contrapone el mundo real y el virtual; luminiscencias, creadas y proyectadas con luces led en varios ángulos; y los retratos de diferentes personalidades del mundo del arte como Penélope Cruz o Amy Winehouse.

"Son fotografías tomadas personalmente y luego plasmadas en lienzo. Si un personaje te inspira, a la hora de plasmarlo sobre el papel, eso te da más ánimos para detallarlo aún más", ha indicado la autora.

María José Paneque comenzó en el mundo de la pintura en el año 2004 y desde entonces no ha dejado de formarse, tal y como ella misma ha explicado: "Me inicié en el taller de un pintor malagueño llamado Manuel Peláez y continué años más tarde con José Ruiz Blanco, quien me ha aportado mucha técnica, pincelada y una paleta muy diversa de colores".

A Mijas lleva una muestra de su obra, la más representativa de todos esos años de crecimiento artístico, aunque adelanta que aún tiene mucho más mostrar: "Quiero continuar con las series que mantengo abierta como la de las luminiscencias, pero sobre todo quiero seguir trabajando con los fondos marinos porque me inspiran paz y tranquilidad a la hora de pintar".

La muestra podrá visitarse en la sala de exhibiciones de la Casa Museo todos los días de la semana, de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas.