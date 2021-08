Isabel Pantoja vuelve a los escenarios con el único apoyo de Anabel Pantoja y la fría felicitación de Kiko Rivera

Después de llevar meses recluida en Cantora y alejada del foco mediático por la batalla que mantiene con su hijo, Kiko Rivera, la cantante Isabel Pantoja ha reaparecido este sábado sobre los escenarios y ha enamorado al público del Tío Pepe Festival en Jerez de la Frontera.

Durante las dos horas y media de concierto, la tonadillera ha brillado con su potente voz ante un público entregado que no ha dejado de aplaudir a la artista. Su sobrina Anabel Pantoja ha sido además el único miembro de su familia que ha estado presente para animarla, ya que tampoco estuvo acompañada por su hermano Agustín.

Tampoco acudieron sus hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja, con quien lleva distanciada desde hace meses a raíz del conflicto desatado por la herencia del torero Paquirri. Días atrás, Isa Pantoja se expresaba de este modo al confirmar que no iba a estar en el concierto de su madre: "Me parece surrealista que para verla tenga que ir a un concierto, me parece más normal que vaya a su casa", manifestó en un programa en Telecinco.

Diez minutos antes del inicio del espectáculo, los presentes han empezado a reclamar la presencia de la intérprete con aplausos y "palmas jerezanas", deseosos de volver a ver a la tonadillera tras tantos meses de ausencia, y es que su reaparición en la escena musical era una de las más esperadas en este festival, que casi ha completado su aforo para este concierto.

Finalmente, Isabel Pantoja salió al escenario con el público en pie y una ovación cerrada que emocionó a la artista antes incluso de llegar a cantar la primera nota.

Durante el concierto, la cantante no pudo evitar pronunciar mensajes velados que hacían referencia a su conflicto familiar: "Esto es como una fiesta privada bonita. Somos los que somos y los que tenemos que estar", dijo en un momento.

Posteriormente, se dirigió a los presentes para defender que antes cuando le hacían fotos salían junto a ella muchos "amigos", ahora, ha sentenciado, "salgo con los que han quedado, con los de verdad", se sinceró la tonadillera.

Isabel Pantoja también habló a través de las letras de sus canciones y sobre el escenario, con temas como Esta es mi vida, de su último disco, o Era mi vida él, en lo que parecía un mensaje dirigido a su hijo.

Kiko Rivera, por su parte, ha sorprendido este domingo a sus seguidores en Instagram al romper su silencio y dirigirse a su madre con una fría felicitación por su exitoso concierto.

Mensaje de Kiko Rivera a su madre, Isabel Pantoja, tras su concierto en Jerez. INSTAGRAM

"Quiero felicitar a Isabel Pantoja (artista) por el concierto que dio ayer, la música y el arte jamás deben morir. Como madre y como persona ya es otra cosa. Disfruten del domingo", ha escrito en sus Stories de Instagram.