Después de dos años alejada de los escenarios, la cantante Isabel Pantoja regresa este sábado con un concierto en Jerez, el único que llevará a cabo en España durante este 2021. Sin embargo, esta cita tan importante para la tonadillera contará con dos grandes ausencias: las de sus hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja.

Esta última ha contado en el plató de La última cena los motivos que la han empujado a tomar esta decisión de no acudir al concierto.

En este sentido, Isa Pantoja ha detallado todos los intentos fallidos que ha tenido para acercarse a su madre desde que estalló la guerra con su hermano Kiko. "Es un poco surrealista. Le he llamado, le he escrito, he saltado la valla...", ha recordado.

La hija de la tonadillera ha confirmado entonces que no estará en el concierto de su madre en Jerez porque ya tenía un viaje previsto, pero "tampoco me ha dicho que vaya, y a lo mejor, como ya he hablado con ella, sí hubiera ido...", ha admitido.

"Yo podría ir sola, pero bueno... Me gustaría primero verla en persona, antes de ir a un concierto", ha declarado a continuación en el programa de Telecinco. "Me parece surrealista que para verla tenga que ir a un concierto, me parece más normal que vaya a su casa, voy a esperar", ha dicho.

En este punto, Isa Pantoja ha justificado el comportamiento de su madre al asegurar que "no está bien, y es normal que no esté bien. Ella necesita tiempo y tranquilidad", ha indicado.

Por otro lado, Isa Pantoja también ha contado que ha felicitado a su madre por su 65 cumpleaños, el pasado 2 de agosto. "La he llamado", ha indicado, si bien ha matizado que lo que habló con ella "se queda para mí".