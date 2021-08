El Consell autoritza la licitació de les obres del túnel per als vianants entre les estacions d'Alacant i Xàtiva

El Ple del Consell ha autoritzat a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) a iniciar el procés de licitació de les obres de construcció de la connexió per als vianants subterrània entre les estacions Alacant i Xàtiva, de la Línia 10 (Alacant-Natzaret) de Metrovalencia.

Els treballs inclosos en aquest contracte, amb un pressupost inicial de 22.126.283,91 euros, IVA inclòs, i un termini d'execució de 20 mesos, afecten les obres de construcció del canó per als vianants subterrani que connectarà les estacions d'Alacant i Xàtiva, aconseguint la connexió ràpida i fluida de les persones usuàries per a realitzar el transbord entre la Línia 10 i les Línies 3, 5 i 9 de Metrovalencia, ha indicat la Generalitat en un comunicat.

La longitud de la infraestructura projectada és superior a 250 metres i unirà a través del subsòl totes dues estacions des dels vestíbuls, arrancant a cota d’entrada en el costat Alacant i arribant a uns tres metres per davall del nivell de vestíbul de l'estació de Xàtiva, la qual cosa obliga a disposar un nucli de comunicació vertical compost per una escala fixa i una altra mecànica i un ascensor accessible per a PMR (persones de mobilitat reduïda).

El projecte inclou el disseny de totes les instal·lacions elèctriques i d'enllumenat; ventilació; protecció contra incendis i comunicacions necessàries per a la posada en servei de la connexió per als vianants, així com equips de transport assistit per als viatgers.

Aquesta actuació se suma a la connexió per als vianants que ja es troba en execució entre la mateixa estació d'Alacant i la de Bailén i que permetrà enllaçar totes dues instal·lacions. La prolongació fins a Bailén per a enllaçar amb la Línia 7 de Metrovalencia s'està realitzant en l'actual pas per als vianants en desús i situat en el túnel de la Gran Via de les Germanies, incorporant un punt d'enllaç d'uns 25 metres.

Aquest accés estarà obert tant per a persones usuàries com per a vianants, des del moment en el qual la Línia 10 entre en servei en 2022.

La Línia 10, en ple procés de construcció, unirà el centre de València amb la zona de la Ciutat de les Arts i les Ciències i el barri de Natzaret, ampliant de manera molt considerable l'oferta de transport de la xarxa de Metrovalencia. Aquesta línia combina trams subterranis i en superfície, amb un recorregut de 5,3 quilòmetres i 8 estacions i parades (3 subterrànies i 5 en superfície).

El projecte de construcció del conjunt d'aquesta línia està cofinançat per la Unió Europea, a través del programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.