Un neumólogo del Virgen del Rocío, único español en la guía europea de pacientes con tromboembolia de pulmón

Esta unidad monográfica tromboembólica venosa, liderada por la doctora Remedios Otero, atiende cada año más de 3.000 pacientes por esta causa, según ha explicado el hospital en un comunicado.

Dicho documento ha sido elaborado por 18 autores y proporciona una guía completa para el seguimiento óptimo de los pacientes con tromboembolia de pulmón, cubriendo múltiples aspectos relevantes del manejo del paciente. Además, el trabajo sirve como una guía práctica complementaria a la complementa a la Guía Europea de Cardiología de Tromboembolia de Pulmón de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC), que publicó en 2019 junto a la Sociedad Europea de Respiratorio (ERS).

El equipo hospitalario ha explicado que en este manuscrito, se propone un enfoque holístico o global para considerar todo el espectro de eventos adversos graves que se pueden encontrar en los pacientes con tromboembolia de pulmón aguda.

Los especialistas también han subrayado la importancia de evaluación los factores de riesgo, como son la hemorragia, la necesidad o no de investigar neoplasia oculta en el paciente con tromboembolia de pulmón aguda no provocada, y de analizar la presencia de trombofilia adquirida. Igualmente, han propuesto una evaluación de la posible presencia de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, como parte de la práctica clínica habitual.

Otro de los temas abordados ha sido el abordaje del cuándo y cómo reanudar las actividades deportivas y los viajes poco después del diagnóstico de tromboembolia de pulmón, para que los pacientes puedan vivir con la mayor calidad de vida posible.

El trabajo publicado se titula 'Optimal follow-up after acute pulmonary embolism: a position paper of the ESC Working Group on Pulmonary Circulation and Right Ventricular Function, in collaboration with the ESC Working Group on Atherosclerosis and Vascular Biology; endorsed by the European Respiratory Society (ERS)' y se ha publicado en la revista 'European Heart Journal'.