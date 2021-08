La guerra judicial que Kiko Matamoros y Makoke arrastran desde hace años parece inacabable. Cada vez más distanciados, ambos continúan hablando en los platós de Mediaset sobre los frentes que todavía mantienen abiertos. Y una muestra de ello fue una de las intervenciones que el tertuliano tuvo este jueves en Sálvame, donde también habló de la herencia que piensa dejarle a sus hijos.

El colaborador televisivo desveló cuánto espera recibir de la malagueña. "Hay dos propiedades: un dúplex en Majadahonda y la casa de La Finca. Las dos pueden tener ahora mismo un valor de mercado aproximado a los 3 millones de euros. La deuda de la casa de La Finca debe estar, no lo sé... Se constituyó con un préstamo de 1.200.000 euros de hipoteca", avanzó.

Matamoros contó que dicha hipoteca lleva pagándose desde hace una década, "aunque hubo dos años que creo que se le aplicó la carencia y solo se pagaron intereses". "Pon que esté en un millón de euros. De la otra casa se deben 100.000 euros", añadió ante la mirada atenta de sus compañeros.

"Hacienda reclama 800 y pico mil, no el 1.200.000 que se ha dicho, porque eso fue hace cuatro años. En total serían unos dos millones de deuda frente a tres de patrimonio", reveló el rostro televisivo, pasando a revelar sus planes con la herencia de sus hijos.

"Yo tengo un documento protocolizado ante notario donde se me reconoce una deuda sobre la casa de la Finca de aproximadamente 600.000 euros. Eso es lo que quiero que hereden mis hijos. Y eso es lo que quiero que se reparta entre los cinco el día que corresponda. Si la casa se vende me lo tienen que dar a mí", dijo.

Nuevo dardo contra Makoke

Después, Matamoros volvió a centrarse en Makoke, que "tiene recurrida judicialmente la derivación de la responsabilidad": "Primero está Hacienda y luego estoy yo. Tengo el reconocimiento de esa cantidad, con lo cual, si eso [las casas] no se vendiera, si no me pagan con eso, me tiene que pagar con lo otro. Por otro lado, ella tiene presentada una demanda para que se le anule la derivación de la responsabilidad. A mí me daría exactamente igual. Con ese papel puedo ir a Hacienda y decir: 'Vayan ustedes cobrando de aquí que hay un reconocimiento de deuda. Y por tanto podría ejecutar esa casación".

El colaborador no ha saldado todas sus deudas, pero se siente tranquilo. "Es muy gracioso que dice ella en público que esas casas las ha pagado ella. Hacienda tiene un documento donde se especifican todos y cada uno de los pagos que se han hecho durante años de esas viviendas. Y hasta que yo estuve allí, curiosamente, todos salen de mi cuenta corriente. Hacienda lo tiene claro, yo lo tengo claro… Lo que no sé es a qué pretende jugar o a qué están jugando", zanjó.

"Al final van a perder dinero todos, y no lo entiendo. Lo que yo pedía era que me diera medio millón. Me quito medio millón y el resto con Hacienda me lo como en un año. Pero como no tiene voluntad de hacer eso… Puso la casa a la venta, pero la retiró. Ella no tiene ningún interés en venderla", añadió.

Según Matamoros, Makoke "quiere quedarse con la casa sin tener que poner un duro y sin que Hacienda muerda esa propiedad". "Pero, honestamente, lo tiene muy difícil. Lo tiene imposible. Es de justicia. Son dos propiedades que he pagado yo prácticamente… Por lo menos el 50% me corresponde a mí y a mis hijos", reconoció.

Finalmente, el tertuliano apuntó que Makoke "tiene que esperar a que haya un fallo desfavorable para intentar llegar a un acuerdo con Hacienda… para venderla. La tendrá que vender mal y de mala manera. Porque Hacienda lo que quiere es cobrar". Asimismo, su opinión es clara: "Yo la vendería, pero no está en mi mano".