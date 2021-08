Kiko Matamoros se rebela contra 'Viva la vida' y acusa al programa de "manipular" información: "Si quieren, no vuelvo"

Sálvame ha arrancado este lunes con el enfado de Kiko Matamoros con Viva la vida, programa en el que colabora cada fin de semana y al que ha acusado de manipular información del conflicto que todavía mantiene con su hija Anita.

El tertuliano ha explicado que este fin de semana no se sentó en el espacio conducido por Toñi Moreno, ya que se encontraba en un evento en Marbella. Por ello, se extrañó cuando empezó a a recibir mensajes sobre el distanciamiento de su hija. "El sábado comienzo a recibir muchas cosas en Twitter, diciéndome que 'hay que ser sinvergüenza para llamar 'retrasado' a un hijo", ha avanzado.

Después, el colaborador de televisión cayó en la cuenta de que el programa había emitido unas declaraciones del pasado miércoles en las que parecía que este llamaba, supuestamente, retrasada a su hija cuando, en realidad, decía todo lo contrario: "Yo, cuando digo eso, quiero decir que si alguien hubiera entendido eso me hubieran afeado mis palabras".

"Belén me dice que tengo que hablar con ella porque es pequeña, yo digo que es joven, pero que no es retrasada. Yo pregunto: '¿Es retrasada mi hija que no sabe discernir entre lo que está bien y lo que está mal?'. Más o menos iba por ahí mi respuesta, y lo que se edita [en Viva la vida] es yo diciendo: '¿Es retrasada mi hija?", ha recordado Matamoros.

De esta forma, el tertuliano ha reprochado a Viva la vida que el cebo que usaron sobre sus declaraciones de la pasada semana está manipulado. "Si no quieren que vuelva, no vuelvo. No se puede parcializar una declaración como han hecho. Me parece un despropósito y responsabilizo al programa", se ha quejado.

"No se puede parcializar una declaración así. Me parece un despropósito y responsabilizo al programa"

"Ponen encima de la mesa la certeza de que yo he llamado retrasada a mi hija, cuando yo digo totalmente lo contrario. Makoke lo sostiene porque el programa lo ha dicho", ha añadido, visiblemente serio.

"Makoke da por bueno que he dicho eso. Si alguien dice eso de un hijo mío lo primero que hago es ver el contexto en el que se dice, cómo es la frase y con qué intención se dice. Esto se lo ponen a primera hora del programa y, cuando se lo ponen a última de la tarde de nuevo, ya emiten la frase completa", ha dicho.

Tras estas palabras, Matamoros ha centrado su atención en su expareja: "Todos los compañeros de Viva la vida, e incluso Toñi Moreno, entienden que la intención no era insultarla. Posiblemente no tendría que haber utilizado esa palabra, porque el término es bastante desacertado, o más bien su utilización, pero lo que hay detrás de la frase es todo lo contrario a lo que venden, es la afirmación de sus buenas características intelectuales y no su negación. Sin embargo esta señora sigue manteniendo que la he insultado, contra el criterio de todo el mundo allí".

"A ella le ponen luego las imágenes y todo el mundo le dice que es evidente que no hay ningún insulto, todo lo contrario, pero ella dice que cada uno lo entienda como quiera. Ella aprovecha eso para ponerme a mí en contra de mis hijos, lo cual me parece bastante grave dado la situación social y judicial en la que vivimos", ha zanjado Matamoros sobre la tertuliana, a quien considera la principal culpable de su distanciamiento con Anita.