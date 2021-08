Pumares (Foro) exige recursos para la reconstrucción del puente de Godán

"Desde Foro Asturias exigimos que la reconstrucción del puente de Godán, en la Autovía del Suroccidente, cuente con los recursos necesarios para garantizar que las obras se realizan en el menor tiempo posible", ha reclamado el parlamentario.

Según el dirigente forista, en caso de contar con los recursos necesarios, las obras en el puente podrían no demorarse más de dos meses. Pumares ha mostrado su "perplejidad" por el estado de una infraestructura que cuenta con apenas una década, y ha instado a que "el Gobierno asturiano debe exigir con contundencia que se depuren las responsabilidades pertinentes como consecuencia de todo lo que está aconteciendo en la autovía A-63".

Además, Pumares trasladó su preocupación por "el nuevo mazazo que para el suroccidente supone esta nueva obra, especialmente para unas empresas y unos vecinos que ya vienen de soportar un corte de casi cuatro meses en la N-634 tras el 'argayón' de Casazorrina", y explicó que "exigimos al Gobierno asturiano que articule una línea de ayudas para las empresas del suroccidente asturiano afectadas tanto por el argayu de Casazorrina como por la reconstrucción del puente de Godán".

El diputado forista se mostró especialmente crítico con la Delegada del Gobierno, Delia Losa, a quien acusó de "anteponer siempre los intereses del Gobierno de Pedro Sánchez a los intereses de los asturianos".

"La Delegada del Gobierno no solo no nos explica por qué no se inició la demolición del puente de Godán mientras se construía el paso alternativo al argayu de Casazorrina, cuando esta vía era menos utilizada, sino que ni tan siquiera es capaz de precisar el tiempo que durarán las obras", ha lamentado.