Diego Matamoros, sobre su relación con Estela Grande: "Si no hubiésemos perdido al bebé, seguiríamos juntos"

Dos semanas después de firmar su divorcio de Estela Grande, Diego Matamoros ha hablado abiertamente sobre la que fuera la mujer de su vida, y a la que, a de hoy, solo le une una amistad.

El hijo de Kiko Matamoros se ha abierto en canal en su última entrevista con la revista Semana, en la que ha confesado que, durante su matrimonio, la modelo sufrió un aborto, algo que afectó gravemente a su estabilidad como pareja.

"Si Estela y yo no hubiésemos perdido el bebé, seguiríamos juntos", ha contado el influencer, que solo tiene buenas palabras para la joven: "Ha sido la mujer más importante de vida, por eso me casé con ella. Me quedan los buenos recuerdos y lo malo lo quiero dejar atrás".

Diego Matamoros, que ahora ha orientado su vida hacia la decoración de interiores, recuerda con cariño su etapa de la mano de la modelo, pero ya no hay vuelta atrás. De hecho, mientras este todavía asimila su ruptura con Carla Barber, Estela Grande vive su noviazgo con Juan Iglesias, futbolista del Getafe.

"Ha sido la mujer más importante de vida, por eso me casé con ella"

Estela Grande y Diego Matamoros se dieron el 'sí, quiero' en el año 2018 y, poco después, la influencer entró a concursar a Gran Hermano VIP. Fue entonces cuando hicieron frente a su primera crisis, la cual se agravó al sumarse la presión mediática a sus problemas personales.

Después de firmar los papeles de divorcio, el rostro televisivo le dedicó unas cariñosas palabras a su exmujer, con la que habla "de vez en cuando". "Me quedo con los mejores momentos vividos. Los malos están para reírse de ellos, saber que la amistad está por encima de todo", expresó el influencer en Instagram.

"Me alegro de que hayas podido encontrar la felicidad. Cuida ese estado, sigue trabajando en ti como estás haciendo, sigue creciendo como persona, lucha por tus sueños... Que la felicidad sea una norma en tu día a día. Te quiero, sé feliz y cuídate mucho, Estelita", zanjó el joven, mientras la modelo se limitó únicamente a pedir "respeto" ante la prensa.