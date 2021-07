El paso de Estela Grande por Gran Hermano VIP marcó un antes y un después en su vida. Y es que, pese a insistir en que en su corazón solo había lugar para su marido por aquel entonces, Diego Matamoros, los rumores sobre un posible romance con Kiko Jiménez desataron una crisis en la pareja que, finalmente, fue irreparable. Tanto es así que este martes se han reunido para firmar su divorcio.

La modelo y el influencer atravesaron numerosos altibajos a comienzos de 2020, cuando pelearon por su matrimonio hasta que no vieron otra solución que tomar caminos separados. Desde entonces, han disfrutado de su soltería y han vivido otras relaciones, así como también han apostado por quedarse con los buenos momentos, dejar a un lado el rencor y, por supuesto, mantener su amistad.

Así lo ha demostrado el hijo de Kiko Matamoros a través de Instagram, donde ha publicado una serie de stories a modo de carta en las que, rescatando imágenes antiguas de sus años como pareja, ha escrito unas sentidas palabras a la joven. "Hoy quiero despedirme como es debido de la persona con la que me casé y de la que hoy me he divorciado", ha avanzado.

Diego Matamoros y Estela Grande posan juntos. INSTAGRAM / DIEGO MATAMOROS

"Me quedo con los mejores momentos vividos. Los malos están para reírse de ellos, saber que la amistad está por encima de todo y que, al final, lo importante es lo que te he dicho hoy...", ha añadido el también ex de Carla Barber.

"Me alegro de que hayas podido encontrar la felicidad. Cuida ese estado, sigue trabajando en ti como estás haciendo, sigue creciendo como persona, lucha por tus sueños... Que la felicidad sea una norma en tu día a día. Te quiero, sé feliz y cuídate mucho, Estelita", rezan las últimas líneas de la misiva.

La influencer no se ha pronunciado al respecto, aunque siempre ha estado dispuesta a cuidar de su relación, ahora de amistad, con Matamoros. Según ha explicado en numerosas ocasiones, los malos recuerdos quedarán a un lado para siempre -la ex gran hermana atravesó una época delicada tras su ruptura, pues vivió, además, varios enfrentamientos con Kiko Matamoros-.

Diego Matamoros y Estela Grande posan juntos. INSTAGRAM / DIEGO MATAMOROS

Diego Matamoros y Estela Grande posan juntos. INSTAGRAM / DIEGO MATAMOROS