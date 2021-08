Melyssa Pinto, sobre su lucha contra la anorexia y la bulimia: "No estoy curada al cien por cien"

Hace tan solo unas semanas que Melyssa Pinto ha vuelto de su aventura en Honduras y, aún con el debate sobre la victoria de Olga Moreno abierto, ha realizado una entrevista en exclusiva para la revista Lecturas donde ha contado uno de sus problemas más personales.

Desde que es adolescente, la catalana se ha enfrentado a la bulimia y la anorexia. Fue en 'El puente de las emociones' de Supervivientes cuando Pinto se abrió por primera vez sobre su trastorno alimentario.

"Es un tema del que yo nunca había querido hablar", ha confesado. Sin embargo, es consciente de que sus palabras puede ayudar a otros que vean el programa: "Quería que llegara sobre todo a la gente joven que tiene este problemas que se ve en el mundo de la pasarela, de la moda y el estereotipo que hay de la mujer perfecta...".

Mientras estaba en cuarto de la ESO, la exconcursante de La isla de las tentaciones tuvo bulimia y anorexia. "Llegué a pesar 44 o 45 kilos, tenía 15 o 16 años", confiesa. "Estuve yendo a un psiquiatra en Barcelona", relata. Gracias a la ayuda médica la joven fue capaz de recuperar peso y volver a una relación más normal con la comida.

Sin embargo, asegura que aún a día de hoy no está curada "al cien por cien": "Este problema se tiene toda la vida, hay que aprender a sobrellevarlo". Y ella está orgullosa de sus avances: "Antes, si no me veía bien, no comía. Ahora, si no me veo bien, como un poco mejor, pero como, y no me privo de las cosas que quiero comer. Eso significa que hay una evolución".

Aún así, enfrentarse a un reto tan extremo como Supervivientes podía suponer un desequilibrio en su salud mental y física. "Antes de ir pensaba: 'Si vuelvo muy delgada me dará miedo verme bien y no querer engordar'. Es un arma de doble filo".

Melyssa reconoce que su anorexia está provocada por la "falta de autoestima": "Cuando una persona no se quiere, no se ve como se ha de verse". Y tras muchos baches emocionales vividos desde que su expareja Tom Brusse la engañara durante su paso de La isla de las tentaciones, Pinto asegura que ahora se quiere más y que ha "aprendido a perdonar" al francés.