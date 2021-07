'Supervivientes' comparte los porcentajes de las votaciones de la final, pero Melyssa mantiene sus dudas

El debate final de Supervivientes 2021 vio la luz este lunes en Telecinco. El programa, presentado por Jordi González, repasó cada uno de los aspectos de la edición, pero también ofreció los datos de las polémicas votaciones de la final del concurso, que se dividió en dos partes.

Cabe destacar también que, según el presentador, la final de la edición de 2021 cuadruplicó en votos a la de 2020, algo especialmente llamativo teniendo en cuenta que se trata de la segunda entrega con peor audiencias hasta la fecha.

Respecto a esas cifras, el presentador explicó que entre Moreno y Brusse, la primera ganó con con 75,23% de los votos. La siguiente en medirse con la malagueña fue Lola Mencía, obteniendo un 24,2% frente al 75,8% de ella. Más reñido fue el caso de Melyssa: Olga consiguió el 67,48% de votos ante el 32,52% de su compañera.

Por último quedó Gianmarco Onestini, quien perdió frente a un 61,17% de votos para Olga. González reiteró hasta la saciedad que se trató de una votación seria, segura y verificada por un notario. Pero esto no sirvió para algunos concursantes que afearon las irregularidades que observaron.

"Yo solo sé que mi madre intentó votar y no pudo. No voy a decir nada más al respecto, me aplaudo a mí misma", dijo una seria Pinto ante el estallido en aplausos. Unas palabras que suscribió Onestini y que podrían ser la explicación de que el italiano tuviera un semblante mucho más serio de lo que acostumbra en el programa.

"El día 23 hubo saturación de líneas por avalancha de participación. Y el problema fue resuelto sin perjuicio de ninguno de los participantes. Todos los votos y llamadas fueron computados correctamente tal y como se dijo, y se presentaron ante notario Don Pablo Ramallo Taboada quien los ha revisado y nos ha dado el acuerdo. Vamos a dar los porcentajes oficiales", añadió González para concluir el asunto.