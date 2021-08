María, en 'First dates': "Para mí, Beyoncé es mi madre. Me parió y me abandonó en un contenedor de basura"

Jaime decidió acudir a First dates con un regalo para su cita y el equipo del programa de Cuatro, una cesta llena de productos de la huerta de Almería, su tierra, "para que se vea la calidad que tenemos", afirmó.

El joven, que trabajaba en un almacén agrícola, le comentó a Matías Roure, el barman del restaurante que "también soy DJ, fotógrafo, costalero de Semana Santa. Un tío raro y difícil de llevar".

El argentino le preguntó: "¿'Coctelero' de Semana Santa?", pero Jaime le explicó lo que hacía, a lo que el barman señaló entre risas: "Menos mal, como iban a terminar la procesión...".

Matías Roure y Jaime, en 'First dates'. MEDIASET

Su cita fue María, que nada más llegar dejó a todos asombrados: "Para mí, Beyoncé es mi madre, pero creo que parió y me abandonó en un contenedor de basura porque soy ella".

"Tengo muchos seguidores en TikTok porque un día hice uno muy viral de cinco minutos sobre todo lo que podía hacer mientras mi padre iba a hacer caca", comentó la algecireña.

El almeriense se quedó prendado del pelo de la joven: "Me ha encantado, así rizado... ¡Madre mía!", exclamó. Los nervios les pasaron factura mientras se conocían en la barra, pero ya en la mesa fueron acercando posturas.

Jaime continuó obnubilado con el pelo de María: "Me ha enamorado", pero ella le respondió que "de pequeña lo odiaba...". También coincidieron en temas musicales y gastronómicos, haciendo que la cita fluyera.

Jaime y María, en 'First dates'. MEDIASET

Otro tema que trataron fue su experiencia en el amor: "No he tenido nunca pareja, creo que el problema soy yo porque me agobio mucho con la gente. También veo a personas que se quieren un montón, pero no lo entiendo porque nunca me ha pasado", afirmó la joven.

Al final, María sí que quiso tener una segunda cita con Jaime: "Me ha parecido un chaval muy gracioso, sincero y con las ideas muy claras". Él, por su parte, no quiso volver a quedar con ella porque "me ha faltado un poco más de feeling".