Dolz advierte a los jóvenes de Cuenca que "hoy pueden estar de botellón pero mañana ingresados en el hospital"

Durante una visita a las obras del nuevo hospital de la capital, Dolz ha asegurado que el tema del botellón está siendo un problema recurrente a nivel nacional. De esta forma, ha recordado que en la ciudad está prohibido desde hace casi dos años, y por ello siguen persiguiéndolo "como no puede ser de otra forma".

A los jóvenes que estuvieron de botellón en la zona del Sargal, el primer edil les ha pedido "responsabilidad", ya que una noche pueden estar ahí de botellón "y a los pocos días ingresados en el hospital".

"Tenemos muy buenos datos de vacunación y trabajamos todos los fines de semana en coordinación con Policía Local y Policía Nacional para abatir el tema del botellón", ha subrayado Dolz, añadiendo que esta problemática se ha estado instalado en otras zonas de la ciudad, como el barrio del castillo o la zona centro, y ahora que ahí se ha eliminado, se ha desplazado a la zona del Sargal.

"Seguiremos trabajando como hacemos cada fin de semana para que esta situación desaparezca de la ciudad de Cuenca, pero es muy difícil, y lo están viendo durante todos los fines de semana lo que está ocurriendo en otros puntos del territorio nacional y hago ese llamamiento a la responsabilidad de todos", ha señalado.

Preguntado por si ha habido sanciones en relación a este tema, Dolz no ha podido especificar aún los datos, aunque fuentes municipales han informado a Europa Press que no siempre la Policía impone sanciones en un botellón, sino que a veces los disuelve, por lo que no todas las intervenciones se traducen en sanciones, han apuntado.