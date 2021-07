La vicesecretaria del PP, Elvira Rodríguez, lamenta en Ibiza que el Gobierno "ningunea" a las CCAA

Rodríguez ha participado este sábado en Ibiza en la Conferencia Política del PP de Ibiza y, en su intervención, ha señalado que su partido quiere un país con menos impuestos y menos presión sobre el sector privado, considerando que impuestos como el de patrimonio o sucesión "no van a ninguna parte".

Sobre los fondos europeos, Rodríguez ha insistido en criticar duramente al presidente Sánchez por la gestión de estas partidas, afirmando sobre los fondos que "cree que son suyos".

De este modo, ha lamentado que Sánchez "saque pecho" con que el 55 por ciento del dinero de Bruselas vaya a las autonomías cuando "no van a dejarles decidir nada porque tienen las manos atadas".

También ha asegurado que el PP cree en la "flexibilidad" del mercado de trabajo, que debe adaptarse a las circunstancias.

"En esta crisis global, España ha tenido mala suerte. Se ha encontrado con el peor Gobierno en el peor momento", ha añadido, señalando que el Ejecutivo "no cree en el sistema que se han dado en la Constitución española y ningunea a las CCAA".

Durante su intervención, Rodríguez se ha referido, además, a los próximos Presupuestos Generales del Estado, avanzando que las previsiones de la izquierda "llevan directamente a una subida de impuestos". "Ya podemos ir agarrándonos los bolsillos", ha manifestado.

Finalmente, sobre el PP, ha dicho que esta es una formación que tiene "proyecto", asegurando que "en el PP no están en el no por el no. Este no es un partido destructivo, es una oposición responsable frente a los españoles y la única alternativa de Gobierno".