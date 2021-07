Presó provisional sense fiança per al detingut per matar la jove de 19 anys Florina Gogos

L'home queda investigat en una causa oberta per un delicte d'homicidi/assassinat, ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La Guàrdia Civil va detindre el dimecres a Carcaixent a aquest home, un home de 60 anys com a presumpte autor de l'assassinat de Florina Gogos, una jove de 19 anys que va desaparéixer quan exercia la prostitució a Albal.

L'arrestat treballava com a comercial en la zona on la víctima va ser vista per última vegada i, segons van alertar companyes de la jove, consumia amb regularitat serveis sexuals.

La investigació va arrancar el passat 10 de gener, quan una amiga de la víctima va denunciar la seua desaparició. Pel que sembla, cap conegut de la xica sabia del seu parador des del 8 de gener. L'última vegada que van veure a Florina amb vida va ser en la Pista de Silla.

Els agents van recaptar diverses dades i es van adonar que la víctima havia denunciat a dos proxenetes quan residia a Alemanya. No obstant açò, aquesta línia d'investigació es va descartar quan es va comprovar que no existia relació alguna amb la desaparició de la xica.

Transcorreguts uns dies, el 30 de gener, va ser trobat el cos de Florina Gogos en un canal de reg conegut com el Camí de la Font de Mariano, pertanyent al terme municipal de Silla (València).