Confirmen 77 positius en dos brots detectats en la presó de Picassent

Institucions Penitenciàries ha confirmat un total de 77 positius de Covid-19 per dos brots en la presó de Picassent (València), un produït la setmana passada amb 14 positius i un altre durant aquesta, amb 63 confirmats.

Segons han informat fonts d'Institucions Penitenciàries, el primer brot va tindre el seu origen en un mòdul de penats, mentre que aquest segon, en el qual 123 interns es troben en quarantena a l'espera d'algunes proves PCR, es va originar en un mòdul de preventius i ha arribat a un segon mòdul.

Aquestes mateixes fonts han explicat que tots els interns estaven vacunats amb Janssen i que fins i tot algun d'ells ja havia patit la malaltia anteriorment, i han precisat que de moment són asimptomàtics o tenen símptomes lleus.

No obstant això, des del sindicat Acaip han afirmat en un comunicat que són 83 els positius confirmats, amb 14 positius en el primer brot i 69 en el segon.

El sindicat ha explicat que les proves PCR no s'han pogut realitzar abans per la saturació dels serveis sanitaris i que fins al moment no hi ha constància que cap treballador haja resultat contagiat.

No obstant això, han exposat que a més de tots els casos positius assenyalats anteriorment, hi ha més de 400 interns en quarantena per diverses circumstàncies, situats en fins a 13 mòduls diferents del centre.

De la mateixa manera, han lamentat que aquesta situació sanitària a la presó de Picassent "es produeix amb només cinc metges en el centre, quan hauria d'haver-hi 20", així com que d'eixos cinc solament dos són funcionaris de carrera, altres dos són contractats temporals i un altre està en pràctiques.

Malgrat que Acaip ha afirmat que desconeix l'origen de tots dos brots, ha considerat que es va reobrir "massa el centre a l'exterior potser per un excés de confiança que la vacunació era suficient per a evitar contagis massius", però "s'hauria d'haver esperat més a veure l'efectivitat real de la vacunació, amb una reobertura progressiva".