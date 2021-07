Paula Echevarría luce estilismo y bronceado por Marbella

Paula Echevarría, Miguel Torres y su hijo, Miki, siguen disfrutando de la tranquilidad de Marbella en sus primeras vacaciones con el pequeño, que vino al mundo hace tan solo unos meses.

La pareja ha aprovechado estos días de descanso para hacer todo tipo de actividades, pero sobre todo para disfrutar de la arena y el mar de las playas de la ciudad andaluza. Así lo corrobora el bronceado que luce la actriz.

Echevarría ha querido compartir estos momentos por Instagram. En su última publicación, se puede ver a la asturiana presumir de figura gracias a un vestido que queda por encima de las rodillas y de mangas abombadas.

El outfit no ha pasado inadvertido ante sus seguidores, los que han señalado el uso de mangas largas frente al calor veraniego. "Muy mona, pero me estás dando un calor con la manga larga que no puedo verte en estos momentos", han añadido.

"¡Tengo visita!", ha añadido Paula en su otra foto del mismo día en la que posa junto a sus dos amigas a las que adora, tal y como señala en el hashtag. No cabe duda que la actriz está disfrutando de estos días en buena compañía.