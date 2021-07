El PSPV proposa actualitzar la llei perquè els plens de l'Ajuntament regulen els permisos de maternitat o paternitat

Actualment, els edils no estan subjectes al règim jurídic dels permisos de maternitat i paternitat com la resta de treballadors per la seua condició de càrrec electe. Encara que poden acollir-se al permís, en la pràctica no es troben de baixa mèdica, la qual cosa implica que durant el seu permís han d'atendre funcions com, per exemple, les votacions en el ple.

Aquesta falta de regulació és la que ha obligat els tres regidors que es troben de permís per maternitat i paternitat, la vicealcaldesa Sandra Gómez, la portaveu del PP, María José Catalá, i el portaveu de Compromís, Carlos Galiana, a connectar-se telemàticament al ple per a procedir a les votacions al mateix temps que cuidaven dels seus fills.

El portaveu dels socialistes, Borja Sanjuán, ha anunciat en el ple que el Partit Socialista impulsarà una modificació de la llei per a evitar que es tornen a produir aquest tipus de situacions: "Hui es produeix una situació que és d'una altra època.

"En el ple de l'Ajuntament de València hi ha tres companys i companyes regidors que han sigut mares o pares i estan connectats al ple perquè és necessari que puguen votar els diferents punts perquè no tenim una normativa de funcionament dels plens locals que resolga una situació de baixa de maternitat o paternitat", ha indicat.

El també regidor d'Hisenda ha incidit que aquesta situació es produeix en una administració pública i "dona un pèssim exemple al sector privat a l'hora de respectar aquest dret que, evidentment, és sagrat dins de la normativa laboral".

"Per tant, anem a proposar, i crec que amb l'acord de tots els grups de la corporació, que s'estudie una modificació d'aquesta normativa pensada en una altra època i que no té sentit de gènere perquè hi haja elements que permeten respectar en la representació pública les baixes de maternitat i paternitat i no obliguen els regidors i regidores a haver d'estar presents, encara que siga telemàticament, en un ple", ha agregat.