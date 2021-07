Lolita se molesta tras ser fotografiada por medios durante sus vacaciones: "Más que nada, por mi nieto"

Lolita Flores ha reaccionado, indignada, a las instantáneas que les hicieron a su familia y a ella durante su última escapada a la playa. La cantante ha protestado ante el "chivatazo" de los paparazzi al ser interrumpida por "un día" de vacaciones.

Acompañada por su hija, Elena Furiase, y su nieto, Noah, Lolita se ha indignao ante las cámaras por las capturas que les hicieron en la playa hace unas semanas. "Más que nada por él. Aunque le han tapado la cara, había gente anónima conmigo", se ha quejado a los reporteros de Europa Press, haciendo referencia a su nieto.

"El único día que tengo libre que me cojan... ¿Qué quieres que te diga? Tampoco me apetece", ha añadido. De cara al concierto de Rosario Flores en Las Noches del Botánico de Madrid, ha respondido a los periodistas que la esperaban en su llegada a la capital.

Lolita se ha manifestado "feliz" de que sus hijos sean artistas tras el estreno de El Son, nuevo tema de Guillermo Furiase. Ahora, Lolita se prepara antes de llevar la comedia de Llévame hasta el cielo al Teatro Enrique San Francisco de Madrid el 25 de agosto, tras su paso por Barcelona junto a su compañero Luis Mottola.

"No me puedo quejar", añade tras la venta reducida de las entradas en las anteriores funciones. Debido a las medidas por Covid-19, Lolita ha expresado que se hace "lo que se puede". "Aunque no se vea bien el aplauso y lo que ha sentido mi corazón, está ahí", añadía en su Instagram tras agradecer al público de Barcelona.