Lolita y Rosario Flores recuerdan a su hermano, Antonio, en el 26 aniversario de su muerte: "Tengo clavada una espina"

Un año más, Lolita y Rosario Flores han rendido homenaje a su querido hermano, Antonio, a través de sus respectivos perfiles de las redes sociales. El cantante falleció el 30 de mayo de 1995, dos semanas después de la muerte de su madre, Lola Flores, por lo que las hermanas nunca podrán olvidar aquella fatídica fecha.

El artista fue hallado muerto en la casa familiar de El Lerele, en Alcobendas (Madrid), debido a una sobredosis de barbitúricos y alcohol. Tenía 33 años y dejaba tras de sí una hija, la ahora intérprete Alba Flores. Es por ello que las dos hermanas han querido recordarle, pues el dolor que sienten no podrá esfumarse.

Lolita ha publicado en Instagram un vídeo en el que aparece cantando con su hermano pequeño. "Una espina tengo contigo hermano. 26 años sin tocarte, sin besarte con ese beso de amor", rezan las primeras líneas del post, en el que afirma que ninguno de sus seres queridos podrá deshacerse de su recuerdo: "Mientras me quede un respiro, seguirás en mí, hermano de mi alma".

"Te quiero, me acuerdo de ti todos los días de mi vida, pero te hago este homenaje hoy porque me da la gana, porque quiero que el mundo te siga recordando, porque quiero que sepan que mi herida sigue viva y porque me da la gana, porque te mereces esto y mucho más. Por artista, por persona, porque eres mi hermano y estoy en mi derecho", se lee en el siguiente párrafo.

La artista asegura en su texto que está en todo su "derecho" de expresar sus sentimientos: "A quien le parezca algo distinto que no le dé 'me gusta', que me llame víctima o victimismo. Soy tan libre para decidir lo que quiero en mi vida y hacer lo que quiero que esto es lo que quiero hacer y punto". Finalmente, añade: "Antonio, tú y yo somos iguales. Mi vida, sé que estás feliz y eso me conforta".

Por su parte, Rosario ha compartido una fotografía con un discurso mucho más breve, pero igual de cariñoso que el de su hermana. "Mi hermano de mi alma, 26 años sin ti. Soy parte de ti y siempre lo seré. Siempre vivirás en mí. Tu olor, tu piel, tus ojos, tu corazón... Donde quiera que estés, que sepas que te siento siempre a mi lado, como un ángel blanco que me cuida y me protege. Te quiero".