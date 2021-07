Este miércoles, Anita Matamoros celebró su 21 cumpleaños, un día muy especial en el que recibió numerosas felicitaciones públicas y lo pasó rodeada de sus seres queridos. Sin embargo, con quien no estuvo y de quien no recibió ni un mensaje fue de su padre, Kiko Matamoros, con el que lleva sin hablarse desde hace mucho tiempo.

Los rumores apuntan a que la relación de Marta López Álamo, la novia del tertuliano, con su hija es el principal motivo de su distanciamiento. Sin embargo, ya en septiembre de 2020 el colaborador de Sálvame mostró su desagrado por la persona con la que había pasado las vacaciones.

Anita estuvo en el barco de Javier Tudela, exmarido de Makoke y padre de su hermano mayor por parte de madre. "Una de las denuncias que le hace Makoke a este señor es porque se podían haber producido lesiones en mi hija cuando estaba en el seno materno. Para mí, como padre, es tremendamente doloroso ver a mi hija en el barco de este señor", expresó en su día.

Kiko Matamoros diciendo que le duele ver como su hija está de parte de alguien que hizo daño a su madre



Luego critica a Rocío Carrasco. TIENE LOS HUEVOS MÁS GRANDES DEL MUNDO #APOYOROCIO28J pic.twitter.com/pxZDAbEO2F — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) July 28, 2021

Esta queja la ha vuelto a pronunciar este miércoles en Sálvame como motivo de su distanciamiento con su hija y razón por la que no iba a felicitarla: "Bastante hago con no tener rencor ni ningún sentimiento negativo hacia mi hija, y ahí me planto. A mí ver a mi hija subida en un barco de un señor que le aplastó la tripa a su madre cuando estaba embarazada, entenderás que me revuelva las tripas".

Sin embargo, horas después hizo de colaborador en Ahora, Olga, programa que se grabó el martes, y algunos espectadores vieron contradictoria su opinión sobre Rocío Carrasco y Rocío Flores comparándola con su relación con su hija Anita Matamoros.

Matamoros diciendo que una madre tiene que llamar a sus hijos, él que no ha llamado a la suya el día de su cumpleaños. #AhoraYSiempreRocio pic.twitter.com/TrZ3rZAYIS — Summer (@FanaticaGH7) July 28, 2021

"Hay un tema de interés en este relato, y es 'mis hijos no me llaman el día 25, por tanto yo llamé el 29'. Yo creo que lo normal es que sea el padre el que llame a sus hijos en Navidad si están fuera de casa y, si no te atienden, vuelves a llamar, no hasta el día 29", declaró en el formato presentado por Carlos Sobera.