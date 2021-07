La madre de Britney Spears asegura que su hija solo siente "odio y miedo" hacia su padre

Britney Spears ha encontrado todo un apoyo en su madre, Lynne Spears, que secunda su petición de acabar con la tutela que desde hace 13 años ejerce sobre la princesa del pop su padre, James. Según unos nuevos documentos judiciales que ha obtenido el portal E! News, Lynne no solo quiere terminar con la supervisión sobre la vida de su hija, sino que está dispuesta a testificar a favor de Britney.

Después de lo que ella misma define como un "período de crisis", Lynne Spears explica que comenzó a involucrarse más en la tutela de su hija a finales de 2018, identificando el comportamiento del que fuera su esposo como con cuatro sustantivos: "coacción, desconfianza, amenazas y castigos". Asimismo, también en los documentos se habla del momento que lo cambió todo.

La madre de la autora de éxitos como Toxic o Womanizer explica desde su punto de vista cómo fue aquel "altercado" cuando Jaime (su esposo hasta 2002) se enfrentó al primogénito de la cantante, Sean Preston, de 15 años, y que llevó a la expareja de Britney y padre del joven, Kevin Federline, a pedir una orden de alejamiento en 2019 contra su antiguo suegro.

"De todas los hechos que contribuyeron al fracaso de la relación de mi hija y el Sr. Spears, fue quizá el altercado físico entre el Sr. Spears y los hijos menores de edad [de Britney], mis nietos, el más terrible e inexcusable de todos, y destruyó comprensiblemente lo que quedaba de relación entre ellos", afirma en los documentos sobre el momento en el que James pegó a Sean.

Rememora Lynne que James Spears llegó a contratar los servicios de un médico que estaba especializado en mejorar el rendimiento deportivo de varios atletas de élite para conseguir las recetas de medicamentos para su hija que esta no deseaba tomar.

"Fui testigo de cómo ese mismo médico obligó a mi hija, con el beneplácito del señor Spears y animado por este, a ingresar en un centro de salud al que no quería acudir y donde era amenazada con castigos si no se quedaba para someterse a un tratamiento médico que no deseaba recibir", detalla.

Como conclusión, Lynne tilda a su exesposo de "incapaz de anteponer los intereses de mi hija a los suyos propios, tanto a nivel profesional como personal", insistiendo en que el hecho de que siga siendo su tutor "no es lo mejor" para Britney, que ahora mismo solamente siente "odio y miedo" hacia él.