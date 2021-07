Olga Moreno, en 'Ahora, Olga': "Me he encontrado una familia destrozada, espero que Rocío Carrasco abra los ojos"

Este miércoles, Telecinco emitió Ahora, Olga, el formato en el que Olga Moreno pudo dar "su contrarréplica" tal y como describió Kiko Matamoros, a las informaciones vertidas en Rocío, contar la verdad para seguir viva. En la gala, presentada por Carlos Sobera, también estuvieron Isabel Rábago, Marta López, Maestro Joao, Cristina Tárrega, Antonio Rossi en calidad de entrevistadores.

El programa fue muy criticado desde que se anunció por reducir un caso de violencia machista, vicaria y mediática a una lucha entre mujeres, algo palpable en el logotipo de Ahora, Olga, que enfrenta el naranja y el fucsia, los colores de los trajes de Rocío Carrasco y de Olga Moreno.

Sin embargo, los tertulianos coincidieron al recalcar el valor del testimonio de Moreno y su derecho a explicarse, aunque Isabel Rábago matizó que esperaba que la mujer de Antonio David Flores acudiera con la documentación necesaria, tal y como hizo Carrasco en su docuserie.

Carlos Sobera justifica la entrevista

"En una sociedad civilizada, todo el mundo tiene derecho a dar su versión, Antonio David lo hizo y Rocío Carrasco también. Le hemos dado la oportunidad a Olga Moreno pese a que Antonio David Flores ha demandado a Mediaset. Recalcamos que solo hablaremos de lo pertinente a Olga Moreno, y que todos esperamos que el encuentro entre madre e hijos tenga lugar" declaró el presentador.

Justo después, entró la protagonista en plató. "Estoy muy nerviosa, no vengo a convencer a nadie ni a hablar de Rocío Carrasco, sino de lo que se ha dicho de mí. En casa me han recibido muy bien y con mucha alegría. Me he encontrado a mi familia derrumbada, pero la voy a levantar. Pero estoy fuerte y voy a estar siempre a su lado".

También contó Moreno que había visto muy poco de la docuserie, porque su cuerpo no había soportado más "tras cuatro meses de aislamiento". Sobre los fragmentos que vio, los calificó la ganadora de Supervivientes 2021 como "surrealista" y que esperaba que, con la emisión del documental, se supiera la verdad, algo que a su juicio no había ocurrido. "Espero que Rocío Carrasco abra los ojos", añadió.