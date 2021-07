Kiko Matamoros aparece en 'Sálvame' con gafas de sol tras sufrir un nuevo problema de salud

La presencia de Kiko Matamoros no ha pasado desapercibida este miércoles en Sálvame. El colaborador se ha presentado en el plató protegiendo su vista con unas gafas de sol, pues sufre un nuevo problema de salud que afecta a sus ojos.

"Tengo un poco de conjuntivitis", ha explicado el tertuliano, que, lejos de lamentarse, ha compartido una broma con sus compañeros: "Es en el ojo que veo además, veo menos ya...".

Esta no es la primera vez que Matamoros se deja ver en televisión cubriendo sus ojos. De hecho, el pasado mes de abril compartió en Sálvame que le había salido "una úlcera" en uno de ellos.

Kiko Matamoros habla de su conjuntivitis en 'Sálvame'. MEDIASET

"Ayer vi el capítulo (del documental Rocío, contar la verdad para seguir viva) y esta mañana me he levantado así. He ido a la farmacia y me han dado una crema", explicó el pasado 9 de abril el rostro de Telecinco, que pudo recuperarse pronto de dicho contratiempo.

Por otro lado, en 2019 ya confesó que le habían diagnosticado glaucoma, una enfermedad que roba la visión de manera gradual. "Hace nueve años y pico me diagnosticaron glaucoma", se sinceró.

"Tenía entonces cuarenta y tantos por cierto de visión en el ojo derecho y un poquito mermada la del izquierdo. Hoy ya no tengo visión en el ojo derecho. En el otro tengo la suficiente...", zanjó.