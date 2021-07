Soler celebra que Montero haja arreplegat la seua proposta d'un ple monogràfic sobre finançament en el CPFF

Mitjançant un comunicat després del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), Soler ha apostat per abordar aquesta qüestió "des del consens i el diàleg, analitzant tots els aspectes tècnics necessaris, hem d'abordar sense por el debat sobre una reforma on totes hem d'eixir guanyant i que ha d'aconseguir que tots els ciutadans, amb independència del seu lloc de residència, disposen d'uns servicis públics fonamentals equivalents".

"Els matisos que tenim les autonomies sobre el sistema de finançament són d'ordre menor perquè coincidim en l'anàlisi que necessitem més recursos, per la qual cosa, si estem disposats a debatre, estic segur que podrem arribar a acords", ha assegurat el conseller d'Hisenda.

Soler ha reiterat que "davant la urgència del tema i davant la ferma creença que totes les autonomies podem eixir guanyant amb un nou sistema, crec que que ens hem d'asseure a debatre amb calma, tranquil·litat i serenitat".

FONS EXTRAORDINARI COVID

En relació al repartiment del Fons Extraordinari Covid 2021, dotat amb 13.486 milions d'euros, Soler ha confirmat que es repartirà "d'acord amb el criteri de població ajustada després de sotmetre-ho a votació de les comunitats autònomes".

Una decisió majoritària que Soler ha acollit amb satisfacció ja que coincideix amb una de les reivindicacions que es van acordar aquest dimarts en la Comissió Mixta Consell-Corts i que així ha sigut traslladada pel conseller. "El criteri de població ajustada és el més equitatiu i el que permetrà reduir les diferències i asseure les bases del repartiment de cara al nou model de finançament", ha agregat.

A més, i seguint l'acordat en la Comissió Mixta Consell-Corts, el conseller ha reclamat durant la seua intervenció un mecanisme transitori per a compensar les diferències de finançament per habitant de les autonomies infrafinanciadas i que ha quantificat en 2.289 milions d'euros, de les quals 1.058 estarien destinats a la Comunitat Valenciana.

Un mecanisme transitori que la ministra d'Hisenda, María José Montero, "ha acceptat i proposat sotmetre a votació, malgrat que ha sigut retirat per l'oposició d'algunes comunitats autònomes".

Sobre aquest tema, Soler ha assenyalat que malgrat la "bona voluntat de la ministra, l'ambient no era el propici". "Algunes comunitats autònomes han mostrat la seua oposició, tot i que el que es reclamava era del tot just, per la qual cosa seguirem treballant per a aconseguir-ho", ha agregat.

"Si no és dins del fons extraordinari Covid, el ministeri haurà de buscar la fórmula necessària per a compensar l'infrafinançament de tots els ciutadans i ciutadanes que pateixen la discriminació de l'actual sistema", ha reiterat el conseller en la seua intervenció després d'assegurar que "mentre que s'aprova la reforma del sistema, la Comunitat Valenciana no pot seguir endeutant-se per a oferir uns servicis públics fonamentals equivalents als de la mitjana espanyola.