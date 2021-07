Puig afirma que la constitució del Consell de l'Audiovisual contribuirà a promoure i reforçar la indústria

El màxim responsable de la Generalitat ha presidit en la Casa dels Caragols la presa de possessió de les persones que integraran aquest òrgan, que tindrà la seua seu a Castelló de la Plana, ha indicat el govern autonòmic en un comunicat.

El Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana inicia així la seua marxa com a autoritat audiovisual independent, encarregada de vetlar pel respecte dels drets, llibertats i valors constitucionals i estatutaris en l'àmbit dels mitjans audiovisuals a la Comunitat Valenciana i pel compliment de la normativa vigent en matèria audiovisual i de publicitat.

Puig ha assenyalat que aquest òrgan constitueix un dels instruments "que garanteixen el pes de la societat civil per a generar el millor escenari possible" en el qual desplegar l'activitat econòmica, social i cultural.

A més, ha emmarcat la decisió del Consell de la Generalitat de situar la seua seu en la capital de la Plana en un procés de descentralització de les institucions "fonamental" per a vincular l'estructura institucional amb el territori.

Tal com ha precisat, aquest òrgan se situarà inicialment en la Casa dels Caragols, però posteriorment "tindrà el seu edifici propi per a donar la dimensió de la potència que té el sector audiovisual de la Comunitat Valenciana".

El president ha incidit en la importància de l'engegada del Consell de l'Audiovisual per a potenciar tant l'ordenació dels sectors vinculats a l'audiovisual com el desenvolupament de la pròpia indústria, i ha remarcat també la rellevància de la comesa relacionada amb la gestió de l'arxiu audiovisual de la Comunitat Valenciana.

L'elecció de les set persones integrants d'aquest organisme és a càrrec del Consell de la Generalitat i de Les Corts. Així, el Consell ha triat com president de l'entitat a José María Vidal Beltrán i com a vocal a Empar Marco. Per la seua banda, Les Corts han triat la resta de vocals que integren el Consell de l'Audiovisual: Dolors López, Manuel Alberola, Àlvar Peris, Carmen Carretón i Anna Gimeno Berbegal.

El Consell de l'Audiovisual és una autoritat independent que exerceix les seues funcions sobre mitjans de comunicació audiovisuals de titularitat o gestió pública o privada per a vetlar pel respecte dels drets i llibertats reconeguts en la Constitució i a l'Estatut d'Autonomia, especialment els referits a la lliure expressió d'idees i opinions o la lliure producció, creació i difusió de continguts.

Aquest organisme té competències reguladores i sancionadores sobre els continguts del sector, inclosos els formats i les vies de transmissió, i les seues funcions estan al servei de l'interés públic i la responsabilitat davant la ciutadania per a garantir una informació veraç. Així mateix, el Consell de l'Audiovisual intervé en els processos d'adjudicació de llicències, a més d'exercir les seues competències en la gestió de l'arxiu audiovisual de la Generalitat.