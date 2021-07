Puig reclamarà en la Conferència de Presidents un "canvi urgent en el model de finançament" autonòmic

Així ho ha avançat el cap del Consell a preguntes dels mitjans després de la presa de possessió dels membres del Consell de l'Audiovisual, que s'ha constituït aquest dimecres a Castelló de la Plana.

En aquest sentit, Puig ha assenyalat que durant la seua intervenció introduirà les "exigències" de la Comunitat Valenciana i ha asseverat que "és evident que per a un avanç de l'equitat entre tots els espanyols és fonamental abordar el més ràpidament possible el canvi d'un model de finançament autonòmic" que, segons ha manifestat "és injust i no garanteix la suficiència per a tindre un estat del benestar potent".

A més, Ximo Puig ha remarcat que "per a açò fa falta un acord de país que supere les fronteres partidistes".

Finalment, el dirigent autonòmic ha recordat que els dos temes base de la conferència són "la urgència de superació de la pandèmia i en la reactivació econòmica i social fonamentada en els fons europeus".