L'IVAJ elabora un programa específic de sensibilització dirigida al col·lectiu juvenil sobre els drets humans

El director de l'IVAJ, Jesús Martí, s'ha reunit amb Laura Fonseca Peña, Luis Enrique Díaz Caicedo i Thais Aloma Ruiz Daza, que han lluitat per la defensa dels drets humans a Colòmbia i han sigut víctimes d'amenaces i persecucions per grups desconeguts. A la trobada ha assistit també Ángela Pedraza, de l'associació Entreiguales València.

"Anem a apropar les vostres realitats, el vostre patiment i la vostra lluita per tot el territori per a donar a conéixer aquests importants testimoniatges a la joventut. Volem que la vostra presència a la Comunitat Valenciana servisca també per a enfortir la lluita per la defensa dels drets humans", ha asseverat Martí.

L'associació Entreiguales València és una entitat que promou l'acollida, acompanyament, formació, creació de xarxes de solidaritat, seguiment a la tornada i difusió de drets.

L'IVAJ recolza aquest programa internacional, la finalitat del qual és oferir un entorn segur a persones defensores de drets humans que veuen amenaçada la seua vida i la seua integritat.