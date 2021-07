Una exposició sobre Vicent Andrés Estellés recorrerà els centres de Secundària de Burjassot

Es tracta d'una mostra elaborada per l'Ajuntament de Burjassot, des de la Regidoria de Promoció del Valencià que dirigeix Manuela Carrero, pensada para a recórrer els centres d'educació Secundària en commemoració del naixement del poeta de Burjassot ocorregut el 4 de setembre (Burjassot, 1924), amb l'objectiu de difondre la figura del fill predilecte de la localitat entre la població jove.

Considerat com un dels principals renovadors de la poesia valenciana contemporània i un dels poetes i escriptors valencians més destacats del segle XXI, l'Ajuntament de Burjassot pretén "seguir posant en relleu la seua figura, així com difonent la seua vida i obra per a garantir la visibilitat i rellevància que mereix, sobretot, en la seua pròpia ciutat", ha explicat en un comunicat.

En eixa línia de treball, l'Ajuntament està desenvolupant diferents diverses campanyes de difusió com, per exemple el repartiment de còmics sobre el poeta en els centres escolars de primària, que es realitzarà també al setembre, la recent renovació de la Ruta Estellés en els carrers de Burjassot o l'exhibició de diverses exposicions com aquesta itinerant o com la que s'està preparant per a obrir, a partir de setembre, en la Casa de Cultura, entre altres activitats culturals.

Amb aquesta exposició en els centres de Secundària, els departaments de Valencià i de Llengua i Literatura poden aprofitar el moment en què l'exposició arribe al centre educatiu per a impartir el contingut de la seua matèria relatiu al poeta i que l'exposició puga servir com a base per a desenvolupar-ho.

En aquest sentit, l'exposició constitueix una síntesi de diferents claus de la vida d'Estellés i dels elements centrals de la seua obra i es completa, a més, amb quatre dels seus poemes més destacats, que poden facilitar al professorat un treball més actiu i pràctic al voltant de la seua obra poètica.

Per a poder sol·licitar l'exposició en la data que més convinga als centres, AVIVA Burjassot ha confeccionat un formulari que es pot trobar en la secció "Sol·licituds i tràmits" de la pàgina d'AVIVA, amb el qual els centres podran expressar la seua preferència de setmana per a acollir l'exposició.