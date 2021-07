Marco Antonio deja impresionado a Roberto Leal en 'La Pista Musical' de 'Pasapalabra': "¡Madre mía que acento!"

Marco Antonio comenzó la semana con mucho ritmo y velocidad ya que no dio ninguna opción a Sofía en su duelo en La Pista Musical de Pasapalabra de este lunes, donde el gaditano salió victorioso.

"Año de la canción, 1986, por cinco segundos... ¡Música!", comentó Roberto Leal. Nada más sonar los primeros acordes del tema, el finalista del Premio Planeta de 1994 apretó el pulsador.

Con una sonrisa de oreja a oreja y bailando, el concursante dio muestras de que sabía de qué canción se trataba. Empezó a tararearla hasta que llegó al estribillo, que daba nombre al tema: "Es Walk Like an Egyptian -de The Bangles-".

El presentador, sorprendido, exclamó: "¡Madre mía qué acento! Solo nos queda que Marco Antonio nos baile". El gaditano no dudó en bajarse de la silla y bailar 'estilo egipcio' para diversión de sus compañeros, público de las gradas y espectadores del concurso de Antena 3.

"No sé si parecías un egipcio o que te habías arropado regular", afirmó Leal, mientras que el participante, que sumó 5 segundos en su marcador, le contestó entre risas que más bien parecía "un egipcio mecánico".