'Los Libérrimos' se ponen a bailar en '¡Boom!' y hasta Juanra Bonet se anima a seguirles

La primera bomba a la que se enfrentaron Los Libérrimos este lunes en ¡Boom! provocó muchos bailes y risas en el plató del programa de Antena 3, donde los cuatro concursantes no dudaron en realizar una coreografía que siguió hasta el mismísimo Juanra Bonet.

El presentador les preguntó: "Canción que puso de moda una coreografía", y les dio las siguientes opciones a Ana Belén, Ana, Alberto y Héctor: "I will survive, Ni tú ni nadie, Follow the leader y Sarandonga".

Los Libérrimos, en '¡Boom!'. ATRESMEDIA

Los concursantes decidieron cortar primero el cable de Ni tú ni nadie, acertando. El siguiente fue el de Sarandonga, con el que siguieron jugando. "Follow the leader es la buena y ahora la hacemos", afirmó Héctor.

Tras escuchar a su compañero, Alberto procedió a cortar el cable de I will survive, logrando desactivar la primera bomba del día. "Te he visto bastante Follow the learder, Follow the Héctor", comentó Bonet.

El presentador, tras explicar por qué habían dado por correcta la respuesta, señaló: "Héctor nos va a enseñar a todos como es la coreografía". En ese momento, lo cuatro concursantes se pusieron a bailar.

Pero Bonet no se pudo resistir al ritmo de la música y se sumó a ellos, bailando en el centro del plató del programa la famosa canción. Al final, Los Libérrimos, en su programa 59, no lograron el bote de 2.795.000 euros en la bomba final, pero ya llevan 281.700€ acumulados.