Cvirus.- Baleària inicia un pla de vacunació addicional per a completar la immunitat de les seues tripulacions

Així, la naviliera, que ja disposa de la meitat de la tripulació immunitzada, ha arrancat aquest dilluns el pla de vacunació addicional per a aconseguir el 100% de dosis administrades, i juntament amb Melilla ha injectat la vacuna als 40 tripulants que encara no estaven immunitzats del ferri Bahama Mama, que opera la línia d'interés públic, amb una dosi única de Janssen, segons un comunicat de la firma.

D'altra banda, Baleària ha mantingut reunions amb les autoritats de Balears i la Comunitat Valenciana per a poder coordinar i programar la vacunació dels tripulants pendents de la pauta en els pròxims dies.

La companyia ha volgut, a més, agrair el compromís i interés mostrat per part de les autoritats de Balears, Melilla, Comunitat Valenciana, així com el de la DGMM que, amb interlocució directa amb Sanitat Exterior, garantiran la vacunació de la resta de tripulacions que no estiguen emparades en els protocols marcats.

Igualment, ha volgut recordar que l'entitat de certificació i inspecció internacional Bureau Veritas ha renovat per tercera vegada el segell Global Safe Site a Baleària, que va obtindre per primera vegada al juny de 2020.

Baleària té establida una reducció de capacitat en tots els seus bucs, una mesura extra que va més enllà de les establides per les autoritats sanitàries. Per a afavorir la distància social, Baleària segueix impulsant la reserva i la facturació online, i tota la seua flota incorpora cartelleria i vídeos que recorden les recomanacions.

Finalment, ha volgut reivindicar "el gran esforç i professionalitat" que tot el seu personal ha estat realitzant en matèria de prevenció i lluita contra la Covid-19 des de l'inici de la pandèmia i amb la finalitat de garantir la màxima seguretat als passatgers.