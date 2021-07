València impulsa una ordenança per a regular i promocionar els rodatges en la ciutat

Així ho ha anunciat el regidor de Turisme i Internacionalització, Emiliano García, en la Comissió Municipal de Turisme. L'edil ha ressaltat que la ciutat "s'ha convertit en un escenari natural de referència per a les productores", que cada vegada es mostren més interessades a rodar en els seus carrers gràcies al treball desenvolupat per la Film Office, la plataforma per a promocionar la ciutat com a plató de cinema i la captació de rodatges que va començar a funcionar a partir de 2015.

Des d'aleshores, ha remarcat, la ciutat ha experimentat un creixement sostingut en les sol·licituds per a gravar sèries, pel·lícules, anuncis i tot tipus de productes audiovisuals. Per açò, el regidor de Turisme ha anunciat que promourà la redacció d'un text normatiu específic que regule i promocione l'activitat audiovisual en la ciutat.

"València s'ha convertit en un escenari natural de referència per a les productores. Des de 2015, quan l'Ajuntament, a través de Visit València, va engegar la Film Office, les peticions per a gravar no han deixat de créixer i des de Turisme volem seguir impulsant aquesta activitat econòmica i cultural", ha asseverat.

"Per açò, -ha continuat- promourem la redacció d'una nova ordenança de rodatges que regule específicament aquesta activitat, facilite els tràmits per a les productores que estiguen interessades a rodar a València i promocione la ciutat com a plató de cinema".

L'edil ha destacat l'aposta de València pel cinema, un esforç que ha suposat el reconeixement de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya amb l'elecció de la ciutat com a seu dels premis Goya.

"Fins ara, els rodatges estaven regulats a través de l'ordenança d'Ocupació de Via Pública, però crec que que hem d'anar una mica més enllà per a acabar de posicionar a València com a ciutat de rodatges", ha continuat l'edil.