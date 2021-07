Aluvión de alegaciones al parque eólico de Caaveiro (A Coruña) que tramita el Gobierno central

El periodo de información pública del estudio de impacto ambiental y de la solicitud de autorización administrativa previa finaliza este martes, día 27, y en total son ya cerca de un millar las alegaciones presentadas, tanto de las administraciones locales como de la propia ciudadanía, ya sea a título individual, ya sea a través de las plataformas de oposición a dicha instalación.

El de Caaveiro (78 megavatios) forma parte de un macroparque con en el que la promotora quiere instalar 611 megavatios de potencia en la zona a través de seis polígonos.

Al margen del de Caaveiro, el proyecto incluye otros cinco: el de Badulaque (90 MW y que afecta a los municipios de Valdoviño, Cedeira, Cerdido, Moeche, As Somozas y As Pontes); Barqueiro (de 150 MW en los concellos de Ortigueira, Mañón, O Vicedo, Cerdido, Moeche, As Somozas y As Pontes); Moeche (de 53 MW en San Sadurniño, Moeche, As Somozas y As Pontes); Santuario (de 180 MW en As Pontes, Xermade, Vilalba y Guitiriz) y Tesouro, de 60 megavatios, en As Pontes y A Capela. En este último, el plazo para presentar alegaciones también concluye este martes.

El teniente de alcalde de Cabanas, Iago Varela, ha confirmado que el Concello presentará este lunes sus alegaciones. Son siete y se suman a las que han presentado los vecinos en las últimas semanas.

INFORME DESFAVORABLE DE LA XUNTA

Además de las afecciones a la fauna y la flora, al patrimonio cultural, a las actividades agropecuarias y forestales, a los programas de turismo y al propio bienestar de los habitantes -por la proximidad de las instalaciones a algunas viviendas-, las objeciones remiten también al informe desfavorable de la Xunta por estar proyectado fuera de las áreas de desarrollo eólico fijados en su normativa por la Administración autonómica.

En Neda, por ejemplo, han alegado cerca de medio millar de vecinos. En el caso de San Sadurniño, su alcalde, Secundino García ha recordado que a través del servicio de asesoramiento activado para canalizar el rechazo de la ciudadanía se han recogido 180 alegaciones, a las que hay que sumar las que registrarán varios vecinos a título individual.

El propio Concello, explicó este mediodía, presentará las suyas en las próximas horas, que están en sintonía con las que ya se han tramitado, además de añadir el informe desfavorable de la Xunta. "Entendemos", señaló García, "que la intención de la promotora de instalar este parque no prosperará".