Las orquestas y verbenas gallegas protestan en Santiago para exigir "protocolos que se ajusten a la realidad"

Así lo ha manifestado minutos antes de la protesta el presidente de la Asociación de Músicos y Profesionales del Espectáculo de Galicia (Amproega), Diego Grande, que ha explicado que el sector lleva "más de medio año agonizando". El representante del sector ha criticado que desde las administraciones no se den soluciones "efectivas" para evitar que el sector desaparezca.

"Las orquestas no confían en la reactivación de la que hablan los políticos", ha reconocido Grande. El portavoz ha contrapuesto la mayor laxitud en medidas y protocolos aplicados a locales de hostelería y centros comerciales con "los férreos requisitos que se les pide a las comisiones de fiestas".

El presidente de Amproega ha condensado el mensaje del sector a los organismos públicos con la proclama "¡Queremos recuperar nuestras vidas!", lema de la manifestación que su asociación ha llevado a cabo este sábado en Santiago de Compostela, junto a la Asociación de Servizos da Festa Galega (Serfega) y la Asociación Galega de Orquestras (AGO).

"FORZADAS A DESAPARECER"

"Muchas de las orquestas que trabajaban en la comunidad se han visto forzadas a desaparecer", ha afirmado Grande, "y de las que quedan, muchas desaparecerán al no poder trabajar con unas condiciones mínimas". Estima que de las 200 orquestas existentes actualmente en Galicia, solo 20 podrán operar en lo que queda de año.

Para el sector, es inviable que "se aplique el mismo modelo de restricciones que, por ejemplo en la hostelería". "Las orquestas y verbenas mueven tal cantidad de material y recursos que hace imposible trabajar de un día para otro", ha señalado el portavoz de Amproega. También ha enfatizado en el hecho de que, debido a las exigencias "desmedidas" de la Administración, muchas comisiones de fiestas optan por no organizar ningún tipo de festejo.

Cuestionado sobre la prueba piloto que el Gobierno gallego desarrolló durante el mes de junio en seis municipios gallegos, Grande ha considerado que el resultado obtenido "no fue real", ya que "se aplicaron unas medidas que ya no tenían cabida en los nuevos protocolos aplicados por la Xunta". En su opinión, "solo han servido para desmotivar a las pequeñas comisiones de fiestas".

Tampoco ha tenido dudas en señalar al Ejecutivo autonómico y al Gobierno como causantes de la situación precaria de los trabajadores del sector. "Han comenzado a pagar ayudas que supuestamente corresponden al periodo del año pasado, y no tenemos constancia de que se vaya a hacer algo más", ha añadido.

NECESIDAD DE MEDIDAS

Entre los asistentes a la manifestación se ha podido ver a integrantes de las principales orquestas de Galicia. La marcha se ha desarrollado bajo un ambiente festivo, con la interpretación de canciones típicas de las fiestas populares, aunque sin empañar las peticiones de los colectivos, recogidas en diferentes pancartas.

Su recorrido -en el que se han cruzado con actos de las Fiestas del Apóstol- los ha llevado hasta la Praza de Praterías, donde las tres asociaciones organizadoras han hecho lectura de un manifiesto en el que exigen a la Administración "que tome medidas de una vez para no dejar morir al sector".

Orquestas como Panorama y Olympus ya han anunciado que no volverán a trabajar en lo que resta de año. Otras buscan adaptar su formato a la nueva situación, con pequeñas actuaciones en las que solo participan los cantantes. Pero para el sector no es suficiente. "Si las grandes orquestas están sufriendo para no desaparecer, qué decir de las empresas más pequeñas", ha finalizado el presidente de Amproega.