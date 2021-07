Jedet disfruta estos días de sus vacaciones en Ibiza junto a la influencer Dulceida y su grupo de amigos, con los que este jueves se divirtió en una fiesta de disfraces que no ha estado libre de polémica. Y es que el traje de enfermera que la actriz eligió para la ocasión ha sido muy criticado por "hipersexualizar" a las sanitarias, algo sobre lo que se ha pronunciado en sus stories.

La intérprete, que el pasado 9 de julio cumplió 29 años, se ha mostrado visiblemente molesta por los comentarios que ha estado recibiendo en las últimas horas, y con lo que no está de acuerdo. "Yo no tenía ni idea de que las enfermeras estaban luchando contra este tipo de disfraces", ha avanzado.

"Solo quiero deciros que soy una persona que va a una tienda de disfraces, ve un disfraz, se lo compra y no sabe la causa de las enfermeras que luchan contra la sexualización. Básicamente, porque no tengo que saber todo lo que pasa en el puto mundo", ha expresado, agradeciendo a quienes le han hablado de ello "con mucha educación".

Jedet y la sexualización de las enfermeras 💉 pic.twitter.com/vbpJxF5zfI — 𝘾𝙤𝙤𝙡𝙩𝙪𝙧𝙖 𝘽𝙖𝙨𝙪𝙧𝙖 © (@coolturabasura) July 23, 2021

De esta manera, la cantante se ha dirigido a las personas que la han increpado con dureza. "Las cosas se explican con educación. Y basta ya de ir a la gente acusándola de cosas y con faltas de respeto, porque pensáis que porque unas personas compartamos nuestras vidas con el resto tenemos que ser perfectas y saberlo todo", ha dicho, asegurando que cada persona tiene que "vivir su vida".

"A las enfermeras que me han explicado por qué ese traje estaba mal, gracias. Yo lo acepto. Si os he ofendido, lo siento, no era mi intención. Y a las que me han insultado y a las que me han atacado que os den. Y hay personas muy hipócritas aquí, porque he recibido mensajes en los que me decían: '¿Puedes dejar de vivir hipersexualizada siempre'?", se ha quejado.

la jedet haciendo puntos una vez más 😘😘✨✨ pic.twitter.com/P6ZrMbKeta — deli (@ladeli__) July 23, 2021

"Sois unos hipócritas porque Rihanna y miles de mujeres cisgénero que no son trans visten millones de veces más sexualizadas que yo y no les decís nada, pero como yo soy trans... Lo que sois es unos hipócritas de mierda. Venís a acusarme de que soy machista. Hablad claro: 'No os molesta que yo vista sexualizada, os molesta que vista como me sale del coño. Y como para algunas y algunos yo soy un tío disfrazado de mujer con tetas, se supone que estoy haciendo daño a la mujer", ha zanjado, afirmando que va a seguir haciendo lo que quiera.