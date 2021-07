La firma d'hipoteques creix al maig a la Comunitat Valenciana un 36,1% respecte a 2020

El capital prestat per a les operacions ha ascendit a la Comunitat a 404 milions d'euros, la qual cosa suposa un ascens mensual del 15,09% i un pujada del 51,9% en termes anuals.

En total i segons les dades aportades per l'INE, els valencians van hipotecar durant maig 5.474 finques, tant rústiques com a urbanes, per valor de 535,4 milions d'euros. En concret, es van hipotecar 5.276 finques urbanes per un valor de 519,5 milions i es van constituir 198 hipoteques de finques rústiques per 15,8 milions.

Pel que fa a tot l'Estat, amb l'avanç de maig, la firma d'hipoteques sobre vivendes encadena tres mesos d'ascensos interanuals després del repunt del 35,1% experimentat al març.

Segons Estadística, l'import mitjà de les hipoteques constituïdes sobre vivendes va augmentar un 5,4% al maig, fins als 133.611 euros, mentre que el capital prestat va créixer un 44,8%, fins als 4.706 milions d'euros.

Per comunitats autònomes, les que van registrar un major nombre d'hipoteques constituïdes sobre vivendes al maig van ser Andalusia (6.746), Catalunya (6.177) i Madrid (5.625).

Així mateix, les regions en les quals es va prestar més capital per a la constitució d'hipoteques sobre vivendes van ser la Comunitat de Madrid (1.102 milions d'euros), Catalunya (994,7 milions) i Andalusia (773,1 milions).

Així mateix, les comunitats amb majors taxes de variació anual en el nombre d'hipoteques sobre vivendes van ser Extremadura (150,3%), Regió de Múrcia (133,2%) i Principat d'Astúries (104,9%),mentre que l'única comunitat amb taxa de variació anual negativa va ser Canàries (-11%).

En taxa intermensual (maig sobre abril), les hipoteques sobre vivendes van augmentar un 10,4%, mentre que el capital prestat va créixer un 5,8%.

Al maig, el tipus d'interés mitjà per al total de préstecs hipotecaris es va situar en el 2,5%, amb un termini mitjà de 24 anys. En el cas de les vivendes, l'interés mitjà va ser del 2,31%, amb un termini mitjà de 25 anys. El 39,9% de les hipoteques sobre vivendes es van constituir al maig a tipus fix, mentre que el 60,1% es van firmar a tipus variable.

El tipus d'interés mitjà a l'inici és del 2,07% per a les hipoteques sobre vivendes a tipus variable i del 2,8% en el cas de les de tipus fix. Sobre el total de finques, el 61% de les hipoteques constituïdes el passat mes de maig va utilitzar un tipus d'interés variable, enfront del 39% de tipus fix.

D'acord amb les dades de l'organisme estadístic, el nombre d'hipoteques sobre finques rústiques i urbanes (dins d'aquest últimes s'inclouen les vivendes) va augmentar un 36% al maig respecte al mateix mes de 2020, fins a un total de 47.417.

El capital dels crèdits hipotecaris concedits va avançar un 39,5% en el cinqué mes de l'any, fins a superar els 7.107 milions d'euros, mentre que l'import mitjà de les hipoteques constituïdes sobre el total de finques es va incrementar un 2,6% i va sumar 149.903 euros.

ES DISPAREN LES HIPOTEQUES QUE CANVIEN DE CONDICIONS

Al maig, un total de 26.825 hipoteques van canviar les seues condicions, xifra que multiplica per més de cinc la d'igual mes de 2020.

Atenent a la classe de canvi en les condicions, es van produir 22.381 novacions (o modificacions produïdes amb la mateixa entitat financera), amb un repunt anual del 538,4%.

El nombre d'operacions que van canviar d'entitat (subrogacions al creditor) va ser de 3.192, un 188,1% més que al maig de 2020. Per la seua banda, en 1.252 hipoteques va canviar el titular del ben hipotecat (subrogacions al deutor), un 663,4% més.

De les 26.825 hipoteques amb canvis en les seues condicions, el 16,7% es deuen a modificacions en els tipus d'interés. Després del canvi de condicions, el percentatge d'hipoteques a interés fix augmenta del 17,7% al 35,1%, mentre que el d'hipoteques a interés variable disminuïx del 80,2% al 59,9%.

L'Euribor és el tipus al que es referencia el major percentatge d'hipoteques a tipus variable, tant abans del canvi (64,2%), com després (47,3%).

Després de la modificació de condicions, l'interés mitjà dels préstecs en les hipoteques a tipus fix disminueix 0,9 punts i el de les hipoteques a tipus variable baixa 0,1 punts.