Ander, en 'First dates': "Trabajar es la explotación del siglo XXI y hacerlo 8 horas es una burrada"

"Los detalles son los que marcan la diferencia como mi pendiente o mis cejas, que son como las de Rihanna", afirmó un sonriente Ander en su presentación este jueves en First dates.

Pero cuando Lidia Torrent le preguntó por el amor, el joven le contestó que "se me hace bola, como la vida, pero los chicos me gustan que sean guapos". Tras escucharle, la camarera fue a recibir a su cita, José.

"Me defino como una persona muy payasa y que mis amigos estén alegres. No ser siempre el centro de atención, pero a veces es inevitable porque soy un poquito payaso", comentó el catalán.

Ambos pasaron a la mesa para cenar y conocerse un poco mejor, donde charlaron de multitud de temas como sus lugares de procedencia, sus futuros estudios u ocupaciones: "Trabajar es la explotación del siglo XXI y hacerlo 8 horas es una burrada", señaló Ander.

"Que son 40 horas a la semana y eso te quita mucho tiempo. Vivimos para trabajar en vez de trabajar para vivir. Y encima de hacerlo tantas horas, cobras una mierda", añadió el madrileño.

Ander: "No le he dicho te quiero a ningún ser vivo más que a mi gato"

También hablaron de sus relaciones, donde Ander comentó que "no le he dicho 'te quiero' a ningún ser vivo más que a mi gato. Cuando llego a casa es lo primero que hago". Y añadió que "es que los hombres son muy difíciles, me encanta ser maricón, pero que me gusten los hombres se me hace un poco de bola".

Y le contó a su cita que "antes de esta cena llevaba siete meses de celibato, sin contacto humano, por parte de hombres... Es que se me hacía un poco de bola, la verdad", señaló el joven. Pero la respuesta de José le dejó sin palabras: "Hay que tratar cada pene como si fuese el primero porque puede ser el último".

José: "Hay que tratar cada pene como si fuera el primero, porque puede ser el último"



¡José le pega a la filosofía una cosa mala!

Al final, José comentó que no le gustaría tener una segunda cita amorosa con Ander, pero "sí quedar para salir como amigos". El madrileño, por su parte, coincidió con el catalán: "No he sentido esa conexión... pero podemos ser amiguísimas".