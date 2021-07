Isa Pantoja se rompe en 'La última cena': "Me gustaría haber podido llamar a mi madre, sé que no está bien"

Este jueves, Telecinco emitió en su prime time el estreno de La última cena 2. El programa conservó la estructura de la primera edición, aunque el mayor cambio fue que, en lugar de colaboradores de Sálvame, esta vez los participantes pertenecían a otros ámbitos.

Los encargados de romper el hielo fueron Asraf Beno e Isa Pantoja, quienes apostaron por un menú cocina fusión con tintes de comida peruana y bereber. Durante el cocinado, la presentadora, Paz Padilla, aprovechó para entrevistar a los cocineros.

Según explicó la autora del hit Ahora estoy mejor, y tal y como ilustraron también los vídeos de los preparativos del cocinado, la joven se vio bastante sobrepasada al desconocer algunos de los productos que debía utilizar.

Esto la llevó a romperse a llorar al pensar que le habría gustado poder contar con su madre, Isabel Pantoja, para soliviantar sus dudas, tal y como hizo Asraf Beno. Y es que, la joven lleva bastante tiempo sin tener contacto con su madre, aunque desconoce la razón y le gustaría que dicha tensión desapareciera.

“A mi madre le hubiera encantado, si la cosa estuviera bien, hablar conmigo”, comentó. Sin embargo, añadió que la tonadillera había pagado con ella los problemas que había tenido con su hermano, Kiko Rivera.

También comentó que daba por hecho que su madre no estaba bien, pues había pasado por unos meses muy duros y se trataba de una mujer muy sensible. "Si la llamo no me va a coger el teléfono, pero esta vez no le he hecho nada, tengo la conciencia tranquila”, dijo con tristeza.

La joven también mostró su parte más melancólica al recordar la época en la que tenía una relación fluida con su madre, quien le preparaba táperes con sus comidas preferidas. Sin embargo, reconoció que siempre estuvo muy protegida por quienes vivían con ella en Cantora, y que hasta que no fue mayor no le permitían utilizar cuchillos para que no se cortara.