La pareja sentimental formada por Isa Pantoja y su novio, Asraf Beno, será también y una vez más, pareja de concurso, pues serán los primeros en cocinar en La última cena 2, el programa que estrena este jueves Telecinco.

La mecánica de esta suerte de reality de cocina es que una pareja de famosos del universo Mediaset cocina en directo un menú completo para sus contrincantes de concurso.

Después se celebra la cena y más tarde tanto los comensales famosos como un par de chefs profesionales valoran, normalmente sin piedad, la comida que acaban de tomar.

Isa Pantoja y Asraf ya habían sido anteriormente compañeros de concurso en La casa Fuerte y ahora lo serán en La última cena 2, programa que presentará Paz Padilla.

La hija de Isabel Pantoja avanzaba para la web del concurso que su nivel de cocina es "básico". "Normalmente en casa cocino yo porque me gusta mucho hacer guisos. Hago patatas con carne, lentejas, soy typical spanish", revelaba la joven.

"Cuando yo iba a Cantora y no sabía cocinar y mi madre me daba tuppers de cosas que me gustaban y era la más feliz del mundo", rememoraba Isa Pantoja, que no cree, en plena guerra familiar, que pueda llamar a su madre en busca de receta o consejos. "No creo que me coja el teléfono", aventuraba.

"Mi nivel de cocina es superior al resto de hombres. Tengo todos los precios del supermercado controlados. Domino todas las especias, uso cilantro, perejil, cúrcuma, jengibre, pimienta negra, canela, pimentón", presume por su parte Asraf Beno.

"Mi comida favorita, déjate de rollos de restaurantes y eso, es el Kebab", decía haciendo gala de una cultura gastronómica no muy arriesgada. "Una vez le lleve una sopa árabe a Isabel Pantoja y ni la probó", se quejaba sobre su suegra.

Por el momento se han confirmado como comensales a Lucía Dominguín y a Alba Carillo.