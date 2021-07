El PP de València critica que el "fracàs" del pla Reviure perquè "només aconsegueix traure tres pisos en lloguer"

"Ribó i PSOE segueixen fracassant en les seues polítiques de vivenda", ha asseverat la formació, que ha retret en un comunicat que des de l'equip de govern "ni construeixen vivendes de promoció pública, cinc construïdes en sis anys de Govern, ni trauen al mercat de lloguer les més de 57.000 pisos buits en la ciutat".

"La segona edició del pla Reviure presentat pel propi alcalde fa dos anys ha tornat a fracassar, només ha aconseguit que isquen tres vivendes en lloguer assequible", "tres vegades menys pisos en lloguer de les quals es va aconseguir en la primera, on l'Ajuntament va traure en lloguer nou pisos".

El regidor del PP Juan Giner Corell ha criticat que "el govern del Rialto que venia a rescatar persones ha sigut incapaç d'eliminar la pobresa dels carrers, que ha augmentat en aquests sis anys, i també ha suspès en fer una política de vivenda per a la gent que més ho necessita".

En el pla Reviure, que tenia com a objectiu que els veïns posaren a disposició pisos buits perquè llogar-los a través de l'Ajuntament a preus assequibles, "només ha aconseguit atraure i traure a lloguer 9 de les 57.000 vivendes buides que hi ha en la ciutat de València segons el Pla Vivenda Ajuntament València 2017- 2021", ha subratllat.

L'Ajuntament, en contrapartida, era a càrrec de la reforma per valor fins el 20.000 euros de la vivenda. En el primer pla Reviure es van posar en lloguer nou vivendes, i algunes d'elles "no ixen a preus de lloguer molt assequibles, ja que hi ha lloguers de fins el 718 euros i de 625 euros", ha lamentat.

D'altra banda, ha indicat que l'Ajuntament de València "va anunciar l'any 2018 la construcció de deu edificis de vivendes de promoció pública en el marc del Pla de Vivenda (2018-2021) d'AUMSA", sis a Ciutat Vella i altres quatre de major grandària en Moreres i en Tarongers, amb una inversió de 26,6 milions d'euros i un total de 177 vivendes.

De totes elles, segons el PP, "solament s'ha conclòs en sis anys de govern una promoció, la de la plaça Tapinería, amb l'entrega de cinc vivendes. De deu promocions, només ha sigut capaces d'acabar una", ha retret.

"En sis anys només han sigut capaços d'engegar cinc vivendes per a una ciutat com València, açò demostra el fracàs de la política de vivenda del Govern de Ribó i PSOE", ha criticat.