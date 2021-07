El PP diu que la votació sobre els interins va mostrar la "debilitat angoixant" del Govern i demana convocar eleccions

El responsable 'popular' s'ha pronunciat així, en declaracions als mitjans de comunicació, després de visitar a València el repartiment del Banc d'Aliments en el camp de futbol de Mestalla al costat del president del Partit Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Carlos Mazón, i preguntat per si eixa votació en la Cambra baixa va manifestar la "debilitat" del govern que presideix el socialista Pedro Sánchez.

L'Executiu central va poder tirar avant en el Congrés la convalidació del decret llei per a estabilitzar ocupació a l'Administració Pública gràcies al suport acordat amb Esquerra Republicana, Compromís i Teruel Existe, i l'abstenció del PNB i Més País-Equo-Els Verds.

"La debilitat del Govern és incontestable", ha manifestat Pablo Montesinos. Després d'açò, ha exposat que "les pròpies fonts socialistes i governamentals ahir, en els passadissos de les Corts Generals, deixaven clar que si no haguera sigut per eixe soci amb el qual no volien pactar res, Esquerra Republicana de Catalunya, no haurien guanyat eixa votació".

El representant del PP ha assenyalat que això és "la constatació que Pedro Sánchez ha de convocar eleccions generals ja". "Sánchez ha de dissoldre les cambres i convocar eleccions i els espanyols han d'opinar en les urnes sobre les seues polítiques", ha asseverat, alhora que ha ressaltat que "el PP es va oposar a eixa proposta del Govern d'Espanya".

"El que es va veure al Congrés dels Diputats, la qual cosa es va reflectir, és eixa debilitat angoixant d'un govern que només té una eixida que són les urnes", ha insistit Pablo Montesinos, que ha agregat que "la legislatura està liquidada". "Encara que Pedro Sánchez no vullga veure-ho, els valencians i el conjunt dels espanyols ho tenen molt clar", ha declarat.